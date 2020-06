Le Québec se prépare à affronter une 2e canicule

À Montréal, le mercure franchira la barre des 30 °C au cours des cinq prochains jours, de mercredi à dimanche, selon les plus récentes prévisions d’Environnement Canada.

Québec se retrouvera aussi en situation de canicule. Le mercure devrait indiquer plus de 30 °C entre mercredi et vendredi. Même constat à Gatineau, Saguenay, Sherbrooke et les autres grandes villes du Québec.

Sur le sud de la province, la vague de chaleur devrait durer jusqu’à dimanche. À Québec, c’est possible qu’un front froid descende jusqu’à la capitale samedi, mais pas jusqu’à Montréal , explique Frédérick Boulay, météorologue chez Environnement Canada.

C’est plutôt rare d’avoir deux canicules aussi tôt. Il y a des années où on en a juste une dans tout l’été, et même parfois aucune. Frédérick Boulay, météorologue chez Environnement Canada

Encore des records à l’horizon

Encore une fois, des records de chaleur devraient tomber, comme ce fut le cas lorsque le Québec a vécu l’une des canicules les plus hâtives de son histoire en mai dernier.

Pour Québec et Montréal, c’est possible de battre un record vendredi. Frédérick Boulay, météorologue chez Environnement Canada

Par exemple, le 19 juin le plus chaud à Québec au cours des 77 dernières années a eu lieu en 2016 avec 30,6 °C. Il devrait faire 32 °C, selon les prévisions actuelles.

Heureusement, l’humidex ne sera pas si élevé. Ce n’est pas une masse d’air qui est tellement humide. On va sentir un peu d’humidité. Ça va être chaud, mais pas nécessairement étouffant, sauf si on n’a pas de climatisation , nuance Frédérick Boulay.

Les CHSLD à surveiller

La situation dans les CHSLD pourrait d'ailleurs se compliquer pendant que les records de chaleur vont tomber.

Comme un CHSLD, si on n’a pas de climatisation dans un endroit restreint où il va faire au-dessus de 30 pendant plusieurs jours consécutifs, ça va être étouffant pour les personnes âgées.

Tous les résidents dans les CHSLD, s’ils n’ont pas encore de climatisation, il faudrait les installer. Car ça va être une période assez longue. Frédérick Boulay, météorologue chez Environnement Canada

Certaines municipalités du Québec ont par ailleurs déjà demandé à leurs citoyens de diminuer la consommation d’eau potable à l’aube de la canicule.

Les feux à ciel ouvert sont interdits. Photo : Radio-Canada / Christian Molgat

Nombreuses interdictions

À Lévis, par exemple, l’arrosage de pelouses, jardins et fleurs, le lavage de véhicules et des aires de stationnement ainsi que le remplissage de piscine sont interdits jusqu’à nouvel ordre, sauf exception.

La SOPFEU interdit pour sa part les feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité en raison des risques d’incendie élevés.