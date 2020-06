La Saskatchewan modifie un projet de loi pour protéger les propriétaires d’armes à feu

Le gouvernement de la Saskatchewan a présenté mardi des amendements au projet de loi 194 pour protéger les droits des propriétaires d’armes à feu et d’armes de poing dans la province. Ces amendements limitent la possibilité d’interdire ces armes dans la province par le biais de règlements municipaux.

Ces amendements sont des mesures proactives qui vont garantir que les citoyens respectueux de la loi conservent le droit de posséder légalement des armes à feu en toute sécurité en Saskatchewan , explique la ministre des Relations gouvernementales, Lori Carr.

Questionné à ce sujet lors de la mise à jour quotidienne sur la COVID-19, le premier ministre Scott Moe souligne que son gouvernement saisira toutes les occasions possibles pour garder le statu quo .

Scott Moe regrette également comment le gouvernement fédéral a procédé pour interdire plusieurs armes à feu sans consulter les provinces.

Les propriétaires d’armes à feu qui respectent les lois ne sont pas un problème. Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

Le premier ministre de la Saskatchewan ajoute que ce sont les crimes commis par des armes à feu, le problème. Il précise que dans la province ces crimes sont perpétrés avec des armes de contrebande.

Les amendements annoncés mardi par le gouvernement empêchent les municipalités d’avoir leurs propres règlements en ce qui concerne les armes à feu et de poing, et ainsi il n’y aura pas un ensemble de mesures disparates à travers la province , dit-il.

Cette volonté du gouvernement du premier ministre Scott Moe de légiférer sur les armes à feu en Saskatchewan survient à la suite de l’annonce d'Ottawa du 1er mai dernier Ottawa interdisantprès de 1500 modèles d’armes à feu au pays.

Selon la province, le gouvernement fédéral a indiqué qu’il veut adopter des lois visant à donner aux municipalités la capacité d’interdire des armes de poing ou d’autres types d’armes à feu sur leurs territoires.

Le gouvernement de la Saskatchewan préfère encourager l’information et la sécurité en se concentrant sur l’application de la loi actuelle, tout en adoptant une position ferme envers les criminels qui enfreignent les lois existantes, plutôt que de restreindre davantage la possession d’armes à feu des résidents qui respectent ces lois , affirme Lori Carr.

Les amendements annoncés mardi concernent le projet de loi 194, qui prévoit des modifications de divers statuts municipaux.

L’opposition en accord

À l’instar de Scott Moe, le chef du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan, Ryan Meili, soutient également que les municipalités ne devraient pas être en mesure de réglementer les armes à feu et à poing sur leur territoire.

Ce serait très étrange Ryan Meili, chef du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan

Ryan Meili croit aussi que ce n’est pas un droit qui intéresse les municipalités de la province.

Une décision pré-électorale

Le directeur de l’Institut d’études canadiennes de l’Université McGill, Daniel Béland, estime que les amendements annoncés mardi font partie d’une campagne du gouvernement de la Saskatchewan qui a pour but de s’opposer à des mesures visant à augmenter le contrôle des armes à feu.

Il croit qu’il y a une division entre les milieux ruraux et urbains de la Saskatchewan en ce qui concerne la question des armes à feu. Selon Daniel Béland, la population rurale fait partie de la base politique des partisans de Scott Moe et ce dernier cherche à les satisfaire avec l’annonce de mardi.

[Dans] la base politique du parti de la Saskatchewan, il y a beaucoup de gens qui s'opposent à un contrôle plus strict des armes à feu et je pense que sur le plan politique, Scott Moe veut envoyer un message clair à sa base et aux gens qui soutiennent son parti qu'on ne les abandonnera pas , explique-t-il.

Le directeur de l’Institut d’études canadiennes note également que Scott Moe envoie un message qui souligne que les propriétaires d’armes à feu ne sont pas des criminels, et que ce n’est pas nécessaire d’augmenter le contrôle des armes.

Avec les informations de Gregory Wilson