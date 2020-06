Cathédrale de Rimouski : un contrat soulève des tensions à l'Archevêché

Les experts en économie et en administration qui siègent au sein du Conseil pour les affaires économiques se disent très mécontents que leurs recommandations aient été rejetées du revers de la main par l'archevêque.

Ceux-ci avaient fortement recommandé à MgrMonseigneur Grondin de ne pas engager de sommes importantes dans l'embauche d'un chargé de projet en raison des finances fragiles de la corporation du diocèse de Rimouski.

L'approche d'un chargé de projet je ne trouvais pas cela correct , a mentionné un des membres qui a voulu garder l'anonymat. Je souhaitais qu'on implique plus de monde comme à l'époque du comité présidé par monsieur Khalil (NDLR : le comité Cathédrale 1862 présidé par Louis Khalil de la Banque Nationale lors de l'annonce de la fermeture de la cathédrale).

Une position partagée par les autres membres qui avaient averti MgrMonseigneur Grondin que son idée d'embaucher un chargé de projet avant la mise sur pied d'un comité stratégique comportait des risques importants de faire dérailler le dossier, selon des documents sur lesquels Radio-Canada a mis la main. On a procédé à l'envers , mentionne cette même source.

MgrMonseigneur Grondin a donc fait le contraire de ce que les membres du comité lui avaient suggéré, soutient Beaudoin Gagnon qui a accepté de nous accorder une entrevue.

En effet, l'archevêque de Rimouski a apposé sa signature sur un contrat de trois ans, pour 80 000 $ par année, ce qui correspond à un engagement d'environ 300 000 $ avec les avantages sociaux, mentionne M. Gagnon.

Il s'est fait avoir, je vais vous dire, il n'y a plus de confiance [envers l'archevêque].

De plus, le chargé de projet de la transformation de la cathédrale, Jean Crépault, est devenu un salarié du diocèse, ce à quoi le Conseil pour les affaires économiques s'opposait préférant qu'il obtienne le statut de contractuel.

On voulait un profil du genre "tu as une job à faire, c'est tant d'argent", point final , raconte M. Gagnon.

Il s'agit d'un comité présidé par l'Évêque lui-même et formé d'au moins trois membres nommés par l'Évêque qui sont compétents en économie. Même s'il n'a qu'un pouvoir moral, le mandat du Conseil est de préparer le budget et d'entériner les états financiers.

MgrMonseigneur Grondin aurait reçu en main propre un don en argent liquide de 100 000 $ de la part d'un mystérieux donateur en 2017.

Ce don aurait permis de constituer un fonds cathédrale , indiquent les documents.

Une partie de cette somme, soit environ 75 000 $, aurait donc été consacrée à payer le salaire du chargé de projet pour la première année.

Mais pour les deux autres années, les membres du Conseil disent n'avoir obtenu aucune réponse de la part de l'archevêque. Ils craignent que le Diocèse ne soit pas en mesure de s'acquitter de ses obligations financières envers Jean Crépault.

On lui a dit il n'y en a pas d'argent, et dans les Fondations, ce sont des dons dirigés , précise l'ex-enseignant en administration Beaudoin Gagnon qui siège au sein du Conseil des affaires économiques depuis 2018.

En effet, l'argent qui dort dans les différentes fondations du diocèse ne peut servir qu'à des objectifs bien définis, comme la pastorale.

Les tensions puisent leurs origines d'une réunion du Conseil des affaires économiques, présidée par monseigneur lui-même, le 18 septembre dernier.

À ce moment, les membres répètent leurs nombreuses réticences à l'idée d'embaucher un chargé de projet pour la cathédrale, fermée depuis plus de cinq ans.

Ce que les cinq membres du comité ignoraient à ce moment-là, c'est que les dés étaient jetés. Personne autour de la table, sauf l'évêque, ne savait que le chargé de projet était déjà embauché , raconte Beaudoin Gagnon.

En effet, MgrMonseigneur Grondin avait apposé sa signature sur le contrat d'embauche de l'ingénieur à la retraite Jean Crépault deux semaines plus tôt, soit le 5 septembre, sans en aviser son Conseil des affaires économiques.

Lors de la réunion suivante, le 5 novembre, ayant appris l'existence de ce contrat entre temps, les membres du Conseil pour les affaires économiques bombardent de questions, et de reproches, l'archevêque de Rimouski.

Ils accusent alors MgrMonseigneur Grondin d'avoir fait preuve d'un manque de transparence dans ce dossier.

À la réunion de septembre, monseigneur Grondin a agi comme si le contrat n'était pas encore signé , a mentionné l'un des membres.

En guise de protestation, toujours lors de cette rencontre de novembre, les membres du Conseil des affaires économiques refusent d'approuver les États financiers 2019 du Diocèse de Rimouski.

La ponction annuelle de 80 000 $ pour le salaire du chargé de projet, plus les avantages sociaux, cristallisés dans le contrat de trois ans, en est la raison principale.

On était tellement de mauvaise humeur qu'on s'est dit : "on ne peut tout de même pas approuver les états financiers quand on a quelqu'un qui décide tout seul".

Beaudoin Gagnon, membre du Conseil des affaires économiques, Diocèse de Rimouski