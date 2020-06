Camps de jour : Sherbrooke ne dépassera pas les 75%

Ce sont donc un peu plus de 15 000 enfants qui prendront part aux camps de jour de la ville plutôt que les 26 000 habituels. Un taux d’occupation qui avoisine les 71%. Le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, soutient que la Ville s’est laissé une marge de manoeuvre

On a besoin de beaucoup plus de locaux, on a aussi besoin de moniteurs supplémentaires. Mais on ne veut surtout pas essouffler ces moniteurs-là en mettant plus de jeunes avec eux , explique le maire. La complexité des mesures sanitaires à mettre en place justifie le moins grand nombre d’enfants accueilli cet été.

Le maire soutient que presque tous les moniteurs nécessaires pour les activités estivales ont été embauchés.

Il en coûtera 661 000$ dollars de plus à la Ville pour respecter les règles de la Santé publique dans les camps de jours. Une partie doit être remboursée par Québec.