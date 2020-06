Dépistage des travailleurs migrants : des élus du Sud-Ouest demandent à la province d'en faire plus

Plus de 60 nouveaux cas ont été signalés dans le secteur agricole dans Windsor-Essex depuis la semaine dernière. Des données qui empêchent la région de passer à la deuxième étape de la relance économique, selon ce qu'a indiqué la province lundi.

Les rapports actuels concernant les tests dans la région indiquent que nous pouvons et devons faire plus pour tester la population entière et complète des travailleurs migrants , souligne dans un communiqué de presse le maire de Windsor, Drew Dilkens.

Le maire de Windsor dit s’être entretenu à ce sujet avec le premier ministre Doug Ford au cours de la fin de semaine.

Au cours de mes conversations, j'ai exprimé mon désir d'une intervention plus forte de la province de l'Ontario pour aider à tester et à isoler les travailleurs étrangers temporaires dans notre région , note-t-il.

Le député néo-démocrate d'Essex, Taras Natyshak, qualifie la situation de crise, mais de prévisible et peut-être évitable.

Ce que je sais, c'est que si le modèle du centre d'évaluation ne fonctionne pas, nous devons examiner les obstacles auxquels se heurtent ces travailleurs migrants , a-t-il déclaré.

Environ 700 des 8000 travailleurs migrants de Windsor-Essex ont été testés la semaine dernière au centre d'évaluation de Leamington, qui a la capacité de réaliser jusqu'à 600 tests par jour.

Le centre de dépistage pour travailleurs agricoles migrants de Leamington peut réaliser jusqu'à 600 tests par jour. Photo : CBC / Vince Robinet

Le défi de tester 8000 travailleurs

Pour sa part, le médecin hygiéniste du Bureau de santé publique de Windsor-Essex a indiqué lundi que seule la province était en mesure de rendre obligatoire le dépistage. Une avenue que ne semble toutefois pas vouloir emprunter la province.

Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario, Ernie Hardeman, a indiqué lundi que le dépistage des travailleurs devrait s'intensifier. Pour lui, il est troublant que seuls 10 % des travailleurs agricoles soient venus se faire tester.

Il est évident qu'il y a un grand défi à relever pour s'assurer que 8000 personnes soient conscientes de leur capacité à se faire dépister et de leur besoin de se faire dépister , a-t-il indiqué. Nous voulons nous assurer qu'ils ont tous le choix de se faire tester et, espérons-le, qu'ils se protègent tous et protègent les personnes avec lesquelles ils travaillent .

Selon M. Hardeman, le système n'est pas à l'heure actuelle prévu pour procéder à des tests de masse dans les exploitations. Il dit espérer que la méthode actuelle soit efficace. Sans cela, ils devront envisager d'autres moyens pour encourager ls travailleurs à se faire tester dans le secteur agricole.

Drew Dilkens qualifie la situation de complexe et dit qu'il ne veut pas que Windsor reste fermée pour quelque chose qui se passe dans un secteur spécifique.

Le centre d'évaluation pour la COVID-19 de Leamington a rouvert ses portes mardi et pourrait le rester pendant plusieurs jours si cela est nécessaire.