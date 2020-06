Raffinerie Co-op : Unifor continue de mettre la pression sur le gouvernement Moe

Après plus de six mois de lock-out pour les employés de la raffinerie Co-op de Regina, aucun accord n'est en vue entre les parties prenantes du conflit. Alors que les travaux législatifs ont repris lundi, le syndicat Unifor presse le gouvernement provincial de légiférer dans le dossier.

En ce sens, une manifestation des membres de la section locale 594 d'Unifor s’est déroulée lundi devant le palais législatif de Regina. Comme l'a annoncé sur Twitter le syndicat, les travailleurs représentés par Unifor continueront de manifester chaque jour de la courte session législative qui s'étendra jusqu'au début du mois de juillet.

Le président de la section locale 594 d’Unifor, Kevin Bittman, fait amende honorable. Il explique, dans une lettre envoyée au premier ministre Scott Moe, que dans une situation idéale le gouvernement provincial n’aurait pas à s’impliquer dans un tel conflit.

Toutefois, même s'il comprend que le gouvernement ne veut pas s’immiscer dans un conflit relatif au secteur privé, Kevin Bittman affirme que c'est la bonne chose à faire pour toutes les parties et la seule façon de mettre fin au lock-out .

Ce lock-out est sans précédent à bien des égards [...] et il exige une action sans précédent de votre part. Kevin Bittman, président de la section locale 594 d’Unifor

Le NPD Nouveau Parti démocratique au chevet des travailleurs

Lors de la période de questions à l’Assemblée législative lundi, le chef de l’opposition officielle Ryan Meili a lui aussi demandé au gouvernement de Scott Moe de mettre fin au conflit opposant la raffinerie Co-op de Regina et ses employés.

En prenant exemple sur le conflit qui avait opposé les cheminots du Canadien National, le leader du NPDNouveau Parti démocratique en Saskatchewan a déclaré que Scott Moe avait souhaité que le gouvernement fédéral légifère sur le retour au travail des employés du CNCanadien National avant qu'un accord ne soit conclu.

De son côté, le premier ministre provincial a déclaré que les deux arrêts de travail représentaient des situations très différentes .

Selon lui, l'approvisionnement en carburant ne s’est pas arrêté en raison du conflit à la raffinerie Co-op de Regina. Or, dans le cas du dossier du CNCN , Scott Moe a indiqué qu'il était justifié de demander à Ottawa d'intervenir puisque plus de la moitié des exportations de la province quittent la Saskatchewan par voie ferroviaire.

Le premier ministre a néanmoins reconnu que le conflit de travail entre la raffinerie et ses employés dure depuis beaucoup trop longtemps et qu'il compatit avec chacun des travailleurs et leurs familles .

Il a ajouté qu'il s'agit d'un conflit de travail du secteur privé et que dans ce type de situation, les meilleures ententes proviennent des échanges à la table des négociations .

Pour sa part, le ministre responsable des relations de travail Don Morgan a déclaré que cela créerait un mauvais précédent de voir les politiciens intervenir dans le conflit et a encouragé les deux parties à revenir à la table des négociations.

Avec les informations de Adam Hunter et Brian Rodgers