Moins de 40 employés autochtones dans les organismes publics de l'Abitibi-Témiscamingue

Seulement dans le domaine de la santé, la Commission suggère une cible de 110 travailleurs autochtones.

Pourtant, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) n’emploie que 14 personnes provenant des Premières nations, selon le rapport.

Invitée à commenter, la direction des communications du CISSS-AT a répondu par courriel que depuis l’apparition du COVID-19 en mars dernier, les dossiers ont été chamboulés à l’interne. Le CISSS n’a pas encore eu la chance de se pencher sur la stratégie et le plan de l’organisation pour accroître ces chiffres d’intégration dans l’organisation, projet qui était sur nos planches avant la COVID-19.

Dans le secteur de l'éducation

Les commissions scolaires, maintenant rebaptisées centres de services scolaire depuis quelques jours, n’atteignent pas non plus les cibles de la Commission.

Au Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois, la directrice des ressources humaines, Isabelle Bergeron, assure que l’organisme fait de nombreux efforts pour recruter des employés parmi les minorités, notamment en siégeant à des tables de réflexion dans la Vallée-de-l’Or. Elle admet cependant qu’il faut en faire davantage.

Encore aujourd’hui, il y a très peu ou pas de candidature, explique Isabelle Bergeron. C’est en diversifiant nos sources de recrutement, en étant plus présent dans plusieurs communautés, peut-être à plus grande échelle. Il va falloir peut-être étendre notre territoire, par exemple dans le Nord-du-Québec.

Du côté du Centre de services scolaire Harricana, on explique qu’une entente existe avec les partenaires autochtones pour éviter de se faire compétition pour l’embauche de travailleurs qualifiés, qui sont aussi très demandés au sein des communautés.

Qu’en est-il dans les municipalités?

Les chiffres diffusés dans le rapport indiquent que les trois plus grandes municipalités de la région, Rouyn-Noranda, Val-d’Or et Amos, n’embauchent aucun employé autochtone.

C’est un constat qui est frappant, affirme d’entrée de jeu la mairesse de Rouyn-Noranda Diane Dallaire en entrevue à l’émission Région zéro 8. On a tous des efforts à faire pour apprendre à mieux se connaître et à travailler ensemble.

À Val-d’Or, le maire Pierre Corbeil explique que la situation a légèrement évolué au cours des dernières années et que la ville emploie maintenant deux travailleurs autochtones.

Les employés autochtones dans le secteur public sont sous-représentés, démontre le rapport. Photo : Tableau du rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

Il admet que le recrutement et surtout la rétention du personnel provenant des minorités est parfois ardu.