Le financement de la Cité étudiante Desjardins à Val-d’Or est bouclé

Les Fondations de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue ont complété avec succès une campagne de financement qui leur permettra de remettre 300 000 $ à la Cité étudiante Desjardins de Val-d’Or.

Ce projet de 45 loyers vise à combler le manque de logements pour les étudiants de l’UQAT, du Cégep et du Centre de formation professionnelle de Val-d’Or.

Les Fondations verseront 50 000 $ chacune et elles ont pu rallier trois partenaires majeurs, soit Eldorado Gold Lamaque, Mine Canadian Malartic et la MRC de la Vallée-de-l’Or, qui octroieront 67 000 $ chacun. Cette contribution leur permettra de voir leur nom apposé sur l’une ou l‘autre des trois résidences pour une période de cinq ans.

On remplit l’engagement que nous avions pris au lancement du projet, confirme Dominique Massicotte, directrice générale de la Fondation du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. Nous savons que des étudiants doivent abandonner ou remettre leur projet d’études parce qu’il n’y a pas de logement, et ça se fait d’autant plus ressentir chez notre clientèle autochtone. Ces résidences auront des appartements qui permettront de loger plusieurs étudiants ou des familles, ce qui va répondre à un besoin important.

Rappelons que la résidence étudiante de l’UQAT, construite à Val-d’Or en 2010, affiche complet d’année en année et qu’elle ne suffit pas à la demande, avec seulement 60 places. Les trois futures résidences permettront d’accueillir 150 personnes de plus.

Tout près d’une annonce

L’annonce de cette contribution de 300 000 $ vient boucler le financement de la Cité étudiante, un projet évalué à plus de 8 M $ et dans lequel la Ville de Val-d’Or s’est aussi engagée à verser une somme 400 000 $.

Selon Lysiane Morin, présidente de la Cité étudiante, une annonce officielle de construction pourrait être imminente. Si tel est le cas, les résidences pourraient être prêtes pour l’automne 2021, soit deux ans plus tard que prévu au départ.