Le Cégep de Lévis-Lauzon demande l’intervention de Québec

Incapable de résorber la crise de gouvernance qui perturbe son fonctionnement depuis un mois, le Cégep de Lévis-Lauzon demande au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, de désigner un accompagnateur indépendant pour tenter de dénouer l’impasse.

Dans un communiqué publié lundi soir, la direction de l’établissement écrit que la détérioration du climat du travail et l’escalade de tensions qui en découle ont désormais une incidence sur le fonctionnement même du Collège .

Il est maintenant venu le temps de trouver des voies de passage qui passent désormais par le recours à une tierce partie neutre et objective , peut-on lire dans le communiqué.

La direction reproche aux organisations syndicales d’avoir multiplié les sorties médiatiques depuis que le Tribunal administratif du travail (TAT) a condamné le Cégep de Lévis-Lauzon à verser 42 000 $ à un ex-cadre victime de harcèlement psychologique.

Réaction critiquée

Les syndicats qui représentent les professeurs, les professionnels et le personnel de soutien du cégep ont dénoncé la façon dont la direction et le conseil d’administration ont réagi au jugement du TAT.

Ils déplorent que le C. A. ait demandé une révision judiciaire alors qu’il aurait été plus avisé, selon eux, de prendre acte des constats dressés par le tribunal et d’exiger des comptes aux gestionnaires visées par le jugement.

Le Cégep de Lévis-Lauzon demande l'intervention du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Selon la direction du Cégep de Lévis-Lauzon, les pressions exercées sur les membres externes du C. A. depuis quelques semaines sont à ce point élevées qu’elles pourraient entraîner l’impossibilité pour le Collège de fonctionner sur le plan de sa gouvernance .

L’acharnement est tel que plusieurs membres de la direction sont épuisés et se disent intimidés. La préparation de la prochaine rentrée scolaire nécessite un assainissement des pratiques que seul un accompagnateur peut apporter à l’heure actuelle. Communiqué du Cégep de Lévis-Lauzon

Le jugement du Tribunal administratif du travail a ébranlé les instances dirigeantes du cégep. La directrice générale de l’établissement, Isabelle Fortier, qui a subi de nombreux reproches de la part de la juge administrative Myriam Bédard, est en congé de maladie depuis le 28 mai.

La directrice des ressources humaines, Anne Carrier, qui a également essuyé des critiques, a remis sa démission.

De plus, la présidente du conseil d’administration, Danielle-Maude Gosselin, a dû s’absenter pour une durée indéterminée après avoir été victime d’un malaise la semaine dernière. Quelques jours plus tôt, le vice-président du C. A., Jérôme Caron, avait annoncé son départ.

La rencontre des administrateurs qui devait avoir lieu le 9 juin a été annulée. Vendredi, les membres du C. A. ont reçu un courriel les invitant à voter dans un délai de 24 heures sur les résolutions qui devaient être débattues le 9 juin.

Légalité remise en question

Plusieurs membres internes (enseignants, professionnels non enseignants, personnel de soutien) du C. A. ont émis de sérieuses réserves sur cette façon de procéder, d’autant qu’aucun échange sur les résolutions n’a été possible. Ils se demandent pour quelles raisons une nouvelle rencontre des administrateurs n’a pas été planifiée.

La convocation de vote électronique a été envoyée à la demande de la directrice des communications et des affaires corporatives, Adèle Charron. Cette dernière cumule également les fonctions de secrétaire du conseil d'administration.

Les démissions et les congés de maladie se sont multipliés ces dernières semaines au sein des instances dirigeantes du Cégep de Lévis-Lauzon. Photo : Radio-Canada / Hans David Campbell

Comme elle n’est pas administratrice, certains s’interrogent sur la légitimité de son envoi. On lui reproche de ne pas fournir aux membres du C. A. toutes les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées.

À titre d’exemple, la présidente du Syndicat des professeures et professeurs du Cégep de Lévis‑Lauzon (FNEEQ-CSN), Marie-Pierre Gagné, a obtenu un avis juridique qualifiant d’ illégales plusieurs décisions prises par le C. A. dans la foulée du jugement rendu par le TAT.

Cet avis juridique, que Mme Gagné a reçu le 6 juin et qu’elle a fait parvenir à Mme Charron, n’aurait pas été partagé à l’ensemble des administrateurs.

Déni de démocratie

La CSN, à laquelle sont affiliés le syndicat du personnel de soutien et celui des professeurs, affirme que le C. A. agit dans l’illégalité.

C'est opaque. Il n'y a pas de transparence. Il y a un déni de démocratie crasse actuellement qui règne au Cégep de Lévis-Lauzon , dénonce la présidente du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches (CSN), Ann Gingras.

Les administrateurs ont finalement eu jusqu’à lundi, 17 h, pour faire parvenir leur vote. Le communiqué que le Cégep de Lévis-Lauzon a publié lundi soir laisse croire que la résolution demandant l’intervention du ministre Roberge a reçu l’appui d’une majorité des membres du C. A.

La direction du cégep a indiqué qu’elle ne commenterait pas davantage le dossier.