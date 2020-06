Le projet de ciné-parcs paralysé à Québec

Régis Labeaume indique avoir été informé vendredi par un des dirigeants des films Séville que l'entreprise ne rendrait pas son catalogue disponible. Le distributeur contrôle 80 % du marché, selon le maire de Québec.

Il m'a appris qu'il ne voulait pas que nous diffusions ces films parce que cette opération-là impliquait de la gratuité pour des spectateurs , a-t-il affirmé.

On n'organisera pas de billetterie parce que ces gens-là nous imposent de le faire. On a dit que ce serait gratuit, ça va l'être. Régis Labeaume, maire de Québec

Parmi les films qui devaient être diffusés, on trouvait notamment Chéri, j'ai réduit les enfants, Ding et Dong, le film et Le flic de Beverly Hills.

Je ne crois pas que ces films-là seront dans les salles au cours des prochaines semaines , se désole le maire.

La Ville se donne jusqu'à vendredi pour en arriver à une solution.