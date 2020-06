Pornographie juvénile : arrestation d’un adolescent de la Péninsule acadienne

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) dit croire que le jeune devra répondre à des accusations de leurre d'enfant, de possession et de distribution de matériel de pornographie juvénile.

L’enquête, explique la GRCGendarmerie royale du Canada , a commencé en novembre 2019 à la suite de plaintes au sujet d’une personne qui intimidait et menaçait sur les réseaux sociaux des jeunes filles de moins de 14 ans. Cette personne les convainquait de lui envoyer des photographies où elles étaient nues.

Plusieurs victimes sont des Néo-Brunswickoises.

La GRC dit avoir exécuté deux mandats de perquisitions dans deux résidences d'une collectivité de la Péninsule acadienne, le 27 mai dernier. L'adolescent de 15 ans a été arrêté dans l'une de ces résidences. Les policiers ont saisi plusieurs appareils électroniques à cette occasion.

Plus de dangers dans le contexte actuel

Étant donné la situation actuelle dans la province, les jeunes sont plus souvent à la maison et passent davantage de temps à socialiser avec leurs amis en ligne , affirme le caporal Sylvain Bergeron, de la GRCGendarmerie royale du Canada . Le District du Nord-Est travaille étroitement avec les collectivités et ses partenaires locaux pour offrir aux familles des conseils sur la sécurité Internet et pour les éduquer à ce sujet.

Le Centre canadien de protection de l'enfance  (Nouvelle fenêtre) offre plusieurs ressources pour renseigner les jeunes sur la sécurité en ligne et les diriger vers divers services qui peuvent les aider.

L'enquête policière se poursuit.