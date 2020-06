Le premier ministre Justin Trudeau fait le point

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau tient un point de presse concernant la pandémie de COVID-19 au pays et les mesures gouvernementales qui en découlent.

Hier, il a annoncé que le gouvernement ne laissera pas tomber les Canadiens qui ne peuvent toujours pas retourner au travail, mais qui sont sur le point de ne plus pouvoir toucher la Prestation canadienne d'urgence (PCU).

Même si la relance économique est en cours au pays, on sait aussi que beaucoup trop de Canadiens éprouvent encore des difficultés en ce moment , a déclaré lundi le premier ministre.

Si vous avez du mal à trouver un emploi, vous ne devriez pas non plus avoir à vous inquiéter de ne plus toucher la Prestation canadienne d’urgence , a-t-il ajouté.

On est en train de trouver une solution pour prolonger la période de prestations pour ceux qui ne peuvent toujours pas retourner au travail à cause de la pandémie. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

M. Trudeau a cependant refusé une invitation à confirmer sans détour que le programme de la PCU sera prolongé d'une manière ou d'autres. Nous allons annoncer plus de détails plus tard cette semaine , s'est-il borné à dire.

L'annonce du premier ministre est venue peu après que le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, eut fait savoir qu'il n'appuiera le gouvernement mercredi qu'à la condition que la PCU soit prolongée.

On a besoin d'un engagement concret sur comment on va aider ces gens, ces Canadiens, ces Canadiennes, ces familles. C'est quoi le plan de match pour les aider? a-t-il dit en conférence de presse.

Le gouvernement Trudeau doit s'assurer de l'appui d'au moins un parti d'opposition d'ici mercredi, jour du vote sur les crédits budgétaires.

Plus de détails suivront.