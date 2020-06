Retour en classe pour tous en septembre au Québec

Le ministre de l’Éducation du Québec, Jean-François Roberge, présente ce matin le plan du gouvernement Legault pour assurer un retour sécuritaire des élèves dans toutes les écoles de la province en septembre prochain. Son ministère mise sur l’organisation des classes en sous-groupes de six élèves et moins pour limiter les risques de contagion.

Tous les élèves, du préscolaire au cinquième secondaire, reviendront en classe selon les ratios normaux par classe et par enseignant, a confirmé le ministre Roberge. Ce retour en classe sera obligatoire à moins d’avoir une condition médicale très particulière .

Les horaires et la gestion des déplacements entre les classes seront toutefois ajustés.

Ce sont dorénavant les enseignants qui se déplaceront de classe en classe entre les cours, chaque groupe d’élèves aura donc son local. Pour les élèves des trois premières années du secondaire, les horaires de cours et de projets particuliers seront réaménagés pour assurer le respect du principe des groupes-classes fermés .

Les élèves dans un même sous-groupe n’auront pas de distance à respecter. Ces sous-groupes devront toutefois être séparés les uns des autres par au moins un mètre et l’enseignant, autant que possible, devra maintenir une distance de deux mètres entre les élèves et lui.

Les centres de services scolaires, successeurs des commissions scolaires, auront deux options en ce qui a trait aux classes de quatrième et de cinquième secondaire. Ils pourront soit gérer ces groupes de la même façon que les autres groupes du secondaire, soit les accueillir en alternance, une journée sur deux, en respectant les mesures de distanciation physique en vigueur dans le reste de la société.

Dans ce second scénario, proposé pour permettre aux centres de services scolaires de s’adapter en fonction de leur réalité et des besoins identifiés dans leurs milieux respectifs , les élèves continueraient une partie de leur formation à distance par des apprentissages en ligne et des travaux à faire à la maison.

Finalement, pour la formation générale des adultes et la formation professionnelle, le retour en classe est aussi prévu dans le but de permettre les apprentissages pratiques et les examens. Les mesures de distanciation devront être respectées lorsque c’est possible. S’il est impossible d’appliquer ces mesures dans un programme ou dans un cours, les élèves et les enseignants devront se munir d’équipements de protection individuelle.

Le gouvernement veut tout de même limiter les risques d’éclosion dans les écoles. Pour ce faire, il ordonne aux centres de services scolaires de se doter de plans de contingence permettant de reprendre promptement l’enseignement à distance si la situation sanitaire se complique.

Québec a débloqué une enveloppe de 150 millions de dollars pour aider les centres de services à se doter de matériel informatique, dont des tablettes, en vue de la rentrée. Le gouvernement continue aussi d’élaborer des contenus pédagogiques à diffuser sur la télé et sur le web en cas de reconfinement.