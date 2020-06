Un stéroïde réduit d'un tiers la mortalité chez les patients gravement atteints

Le Royaume-Uni va utiliser dès aujourd'hui la dexaméthasone pour traiter le virus.

La dexaméthasone est le premier médicament dont on observe qu'il améliore la survie en cas de COVID-19 , ont indiqué dans un communiqué les responsables du vaste essai britannique Recovery, selon qui un décès sur huit pourrait être évité grâce à ce traitement chez les patients placés sous ventilation artificielle .

Les résultats de cette étude, pilotée par le Dr Peter Horby de l’Université d’Oxford, seront publiés bientôt dans une revue scientifique.

Avertissement

L’article que vous lisez repose sur des données recueillies lors d’une étude préliminaire. Ces informations sont basées sur des résultats qui n’ont pas été révisés par d’autres scientifiques et qui pourraient se révéler erronés, incomplets, mal interprétés ou ultimement non reproductibles. Ces données préliminaires représentent une piste intéressante, mais ils doivent encore être encore confirmés par d’autres travaux plus exhaustifs. Il faut garder un esprit critique et avoir en tête que la recherche sur le SRAS-CoV-2 ne fait que commencer.