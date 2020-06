Le parc aquatique H2O de Trois-Rivières s’impatiente de pouvoir rouvrir

Québec n’a toujours pas donné son feu vert à la réouverture des parcs aquatiques de la province et l’incertitude se fait pesante pour l’Aqua parc H2O de Trois-Rivières.

Le propriétaire de l’endroit Patrick Bellemare prépare la saison estivale à venir, mais si son parc aquatique ne pouvait pas rouvrir d’ici quelques semaines, il a dit être prêt à passer son tour pour l’été 2020 et garder son établissement fermé.

Notre période est tellement courte que si on ne peut pas faire l’été, ça ne vaut pas la peine, a-t-il déclaré en entrevue à Facteur matinal. Si on dépasse le 1er juillet, ça n’en vaut plus la peine.

L’Aqua parc H2O ouvre habituellement ses portes vers la mi-juin pour accueillir les groupes scolaires en sorties de fin d’année. Sa clientèle régulière commence à affluer vers le 24 juin.

Cette année, il jongle avec plusieurs scénarios, mais trouve difficile de n’avoir aucun indice de la part du gouvernement du Québec à savoir quand ou comment les parcs aquatiques pourront opérer leurs sites.

C’est très difficile de préparer la saison en se demandant si on fait ça pour rien. Patrick Bellemare, propriétaire du camping H2O

Il ne s’explique d’ailleurs pas pourquoi Québec a permis la réouverture des piscines publiques extérieures et les rassemblements intérieurs de 50 personnes ou moins à compter de la semaine prochaine alors qu’aucune consigne n’a encore été émise pour son industrie.