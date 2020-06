Un projet de recyclage des plastiques souples dans la MRC Rocher-Percé

Le projet consiste à intégrer ces produits dans d'autres objets, comme des bancs de parc, des dalles de béton, ou encore, à les mélanger à de l’asphalte.

Si le projet reçoit l'approbation de RECYC-QUEBEC, une rue de Percé serait utilisée pour faire des tests, souligne la directrice la Régie, Nathalie Drapeau. Semble-t-il que ça donne un petit peu plus de flexibilité aux produits et que ça le rend plus "élastique".

Ça procure des avantages pour la durabilité. Alors, c’est ce qu’on veut absolument démontrer. Nathalie Drapeau, DG, Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie

Faute de solutions, les sacs de plastique sont pour l'instant entreposés dans les centres de tri (archives) Photo : Radio-Canada / Laurence Gallant

Nathalie Drapeau croit que projet serait bénéfique pour l’environnement. Ce qu’on veut, c’est que ce soit transférable, que ça soit reproductible ailleurs au Québec pour qu’on puisse faire quelque chose avec ces matières-là.

Nous, avec les sacs plastiques, on génère peut-être 300, 400 ballots par année. Ce n’est pas énorme, mais il y a d’autres centres de tri qui génèrent des volumes pas mal plus importants. Nathalie Drapeau, DG, Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie

La directrice a bon espoir d’avoir l’approbation de RECYC-QUEBEC d’ici un mois.

Le centre de tri de Grande-Rivière Photo : Radio-Canada

Si le projet est accepté, les chercheurs tenteront de mettre au point la recette en laboratoire, ce qui pourrait prendre le reste de l’été.

Mme Drapeau croit qu’il serait possible de faire les premiers tests à Percé cet automne, sinon ils auront lieu au printemps précise-t-elle.

Le projet de valorisation des plastiques souples est évalué à 125 000 $.

La Régie réalise ce projet en partenariat avec la Ville de Percé et des chercheurs de l’Université Laval, de l’École de technologie supérieure ainsi que la firme Consulchem.