Le studio de jeux vidéo Eidos s’établit à Sherbrooke

Le studio de jeux vidéo Eidos est reconnu pour son travail sur le dernier Tomb Raider et sur la franchise Deus Ex.

Dans son communiqué, l’entreprise dit miser plus que jamais sur les régions pour son développement. La proximité des Université de Sherbrooke et Université Bishop’s, qui offrent des programmes d’informatique et de programmation, ont été des éléments décisifs dans le choix de la ville de Sherbrooke pour établir ce nouveau studio. Des projets de recherche et développement sont d’ailleurs prévus avec l’Université de Sherbrooke. Les travaux porteront d’abord sur l’infonuagique.

Julien Bouvrais, directeur des technologies d’Eidos-Montréal et chef de studio d'Eidos-Sherbrooke, souligne aussi que Sherbrooke c’est pas très loin de Montréal [...] c’est aussi une ville qui mise sur l’innovation.

On va chercher des gens avec beaucoup de talents. Beaucoup de programmeurs Julien Bouvrais, directeur des technologies d’Eidos-Montréal et chef de studio d'Eidos-Sherbrooke

Une vingtaine de personnes travailleront à temps plein dans le studio sherbrookois à son ouverture cet automne. Toutefois les activités se feront virtuellement dans un premier temps, les locaux devant ouvrir en 2021. Eidos est toujours en recherche de locaux, mais vise s’établir au centre-ville de Sherbrooke. L’entreprise estime qu’une centaine de personnes y seront employées d’ici 5 ans.