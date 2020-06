Les minorités largement sous-représentées dans les organismes publics de l'Est-du-Québec

Même si le portrait s'est amélioré depuis 10 ans, les institutions d'enseignement et du monde de la santé de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent n'embauchent pas assez de gens qui n'ont pas la peau blanche ou dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais, selon le plus récent rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec.

Le Cégep de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine fait travailler 743 personnes dans ses quatre installations de la région. De ce nombre, seulement six sont issus de minorités visibles et ethniques, peut-on lire dans le rapport qui couvre la période 2016 à 2019. Cela représente une proportion de 0,8 %.

La situation était bien pire dix ans plus tôt alors qu'un seul employé sur les 743 correspondait à la définition de minorité visible, et aucun à celle de minorité ethnique.

Définitions de minorités du gouvernement québécois : Minorités visibles : Les personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche (sic) ou qui n’ont pas la peau blanche Représentation moyenne dans les organismes publics du Québec : 6,3 % Minorités ethniques : Les personnes, autres que les Autochtones et les membres d’une minorité visible, dont la langue maternelle n’est ni le français ni l'anglais Représentation moyenne dans les organismes publics du Québec : 3,4 % Source : Gouvernement du Québec

La situation n'est guère plus rose au Centre de service scolaire (CSS) des Chic-Chocs (anciennement la commission scolaire).

Le nouveau rapport sur l'accès à l'égalité en matière d'emploi, publié la semaine dernière, précise qu'aucun des 865 employés ne provient d'une des deux minorités inscrites dans la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

Grande-Vallée en Gaspésie Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Le centre de service qui couvre les territoires de la Côte-de-Gaspé et de la Haute-Gaspésie s'est tout de même fixé l'objectif d'embaucher une cinquantaine de personnes issues des minorités.

Le Centre de service scolaire des Chic-Chocs n'a pas voulu nous accorder une entrevue. La responsable des communications a mentionné que toutes les énergies étaient accaparées à gérer la fin de l'année scolaire et à s'adapter aux changements de gouvernance. On nous invite à refaire une demande dans trois mois.

Si le cas des Chic-Chocs est le plus probant, les autres centres de services scolaires ont peine eux aussi à embaucher des minorités. Elles représentent moins de 1 % des effectifs au CSScentre de services scolaires des Monts-et-Marées. Il y a dix ans, c'était 0,1 %.

Commission scolaire des Phares Photo : Radio-Canada

Au CSScentre de services scolaires des Phares, 8 des 1537 employés ne sont pas blancs francophones ou anglophones, soit 0,5 %. Encore ici, il s'agit d'une timide amélioration, c'est cinq personnes de plus qu'en 2010.

Ces chiffres datent déjà d'un an ou deux, souligne le directeur des ressources humaines du CSScentre de services scolaires , Rock Bouffard. Selon lui, les effectifs correspondant aux minorités auraient doublé et les efforts pour en ajouter sont constants.

On utilise différentes plates-formes qui ciblent les gens qui sont nouvellement arrivés [au pays] et on fait cheminer nos offres d'emploi en ciblant davantage ces personnes-là.

En fait, seul le CSScentre de services scolaires René-Lévesque fait bande à part avec une quarantaine d'employés provenant des minorités visibles, c'est-à-dire 4,3 % de son personnel.

Un bilan qui lui confère une place au sommet dans le palmarès des CSScentre de services scolaires avec le plus haut taux de minorités visibles hors région de Montréal, tout juste derrière Sherbrooke et Gatineau.

Des employés transportent un patient Photo : Shutterstock/John Panella

Le monde de la santé n'échappe à pas cette sous-représentation. Les minorités visibles forment à peine 0,2 % des 3300 effectifs du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie. La proportion est de 0,4 % au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent.

Par contre, note la responsable des communications du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, ce n’est donc pas un portrait précis de la situation . En effet, plusieurs employés n'auraient pas rempli le formulaire permettant de déterminer s'ils font partie de l'une des deux minorités.

Nous nous engageons donc à faire une mise à jour des dossiers pour la prochaine année , a indiqué Clémence Beaulieu Gendron.

La poule et l'œuf

La sous-représentation des minorités dans les organismes publics de la région n'est en soi pas si surprenante. Aux élections de 2016, moins de 1 % des électeurs de Gaspé se définissaient comme représentant d'une minorité visible.

La proportion dans l'ensemble du Québec est de 13 %.

Par contre, note Fanny Allaire-Poliquin, coordonnatrice du Service d'accueil des nouveaux arrivants de la Matanie, dans plusieurs cas, la proportion d'employés provenant des minorités visibles est moindre que le poids qu'ils représentent dans la population, même dans des régions comme la Gaspésie ou le Bas-Saint-Laurent.

Certaines organisations peuvent avoir des habitudes qui ne donnent pas des chances égales aux personnes de ces groupes-là pour atteindre des postes pour lesquels elles sont compétentes.

Le Programme d'accès à l'égalité en emploi permet justement d'accompagner les organisations afin qu'elles s'adressent directement aux minorités, mais aussi aux autochtones et aux femmes, quand elles font du recrutement.