« Le vrai travail commence », dit le chef réélu de la nation Wolastoqiyik Wahsipekuk

C'est le taux de participation, beaucoup plus élevé qu'à l'élection précédente, qui réjouit le plus le grand chef réélu. À l'élection précédente, on avait eu un taux de participation de 40 %. Et là, malgré le vote postal et la crise sanitaire, 51 % des membres ont voté , souligne-t-il.

C'est certain que je suis fier du résultat, mais je vous dirais que le vrai travail ne fait que commencer. On a beaucoup de projets en tête, beaucoup de boulot. Les quatre prochaines années vont être drôlement intéressantes. Jacques Tremblay, grand chef de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk

Au cours des quatre prochaines années, le grand chef souhaite poursuivre le développement du territoire de Whitworth et des terres adjacentes au port de Gros-Cacouna.

C'est sans oublier le développement du [secteur des] pêches et de notre centre d'interprétation culturel, aux abords du port de Cacouna, qui va devenir le lieu de rassemblement de la Première Nation , ajoute Jacques Tremblay.

La Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk était autrefois connue sous le nom de Première Nation malécite de Viger. En 2016, elle avait une population inscrite de 1183 membres dont la totalité ne vit pas sur une réserve. Elle possède deux réserves inhabitées, soit Cacouna et Whitworth, et est basée à Cacouna dans le Bas-Saint-Laurent.

Ces terrains, acquis en juin 2019 par la Première Nation, accueilleront un centre d'interprétation et de recherche (archives) Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

Une Première Nation bien vivante

Malgré sa disparition annoncée au cours des dernières décennies, la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk a su, contre vents et marées, assurer sa survie.

On a fait beaucoup de gains. En plus d'être impliqués sur le dossier du port, on a changé de nom pour mieux valoriser notre identité. On a aussi acheté des terrains qui vont nous permettre d'assurer notre développement économique. Et on a aussi créé un portail web sur lequel les membres et les non-autochtones peuvent apprendre les rudiments de la langue ancestrale , décrit le grand chef.

Beaucoup de jeunes veulent se réapproprier leurs racines. C'est très encourageant pour l'avenir. Jacques Tremblay, grand chef de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk

Un conseil renouvelé

En plus du grand chef, quatre chefs conseillers ont été élus le 15 juin. Il s'agit de Kévin Morais, Martine Bruno, Shirley Kennedy et Richard Bélanger.

Ce sont toutes des personnes qui ont la nation à cœur et qui sont là pour les bonnes raisons. Mme Kennedy et M. Bélanger étaient déjà présents sur notre société de développement économique, Mme Bruno a déjà été impliquée à la Nation et M. Morais est avec nous depuis 2016. C'est une formidable équipe , affirme Jacques Tremblay.

Un comité sur le racisme bien accueilli

Par ailleurs, lundi, le gouvernement Legault a créé un comité sur le racisme, entre autres envers les autochtones, au Québec. Jacques Tremblay accueille la création de ce « Groupe des sept » favorablement. Il est d'avis que la participation de la ministre des Affaires autochtones sur ce comité est plus que bienvenue.