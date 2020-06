Val-d’Or en a assez des problèmes d’accès à Internet haute vitesse

Le conseil municipal a adopté une résolution lundi soir demandant au gouvernement du Canada d’intervenir auprès du CRTC (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes) pour que la disponibilité d’Internet haute vitesse soit considérée comme essentielle et que des interventions en ce sens soient priorisées rapidement.

Le maire Pierre Corbeil a même comparé ce grand projet collectif à l’électrification du monde rural, dans les années 40 et 50.

Il faut faire une grande corvée et raccorder tout le monde pour arriver en 2020, lance-t-il. L’Internet, il faut l’avoir pour évoluer dans le monde qu’on connaît aujourd’hui. Il faut faire un effort, mettre les bouchées doubles et dire que c’est la priorité des priorités. Qu’on arrête de tataouiner et chercher les priorités de la relance. On l’a devant nous.

Le maire rappelle que la pandémie a fait ressortir l’importance du télétravail, du commerce en ligne ou encore de l’école à la maison.

C’est devenu un incontournable. On a des jeunes qui vont dans nos écoles secondaires et qui n’ont pas accès à Internet à la maison, pas par choix, mais parce que le service n’est pas disponible. Ce n’est pas normal , ajoute-t-il.

La 3e piétonne?

Par ailleurs, Val-d’Or autorise désormais les commerçants qui le désirent à aménager leur café-terrasse, avec l’annonce de la réouverture des restaurants le 15 juin. Pas question, toutefois, d’imiter Rouyn-Noranda et d’envisager pour l’instant de rendre une partie de la 3e Avenue piétonnière.