Trois ministres québécois seront à Thurso mardi

Il s'agit du ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon et du ministre responsable de l'Outaouais Mathieu Lacombe.

Selon le préfet de la MRC Papineau, Benoit Lauzon, ils donneront des informations quant à un dénouement à court et moyen termes dans le dossier forestier.

Benoit Lauzon, maire de Thurso. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

La présidente du Conférence des Préfets de l’Outaouais, Chantale Lamarche ainsi que Benoit Lauzon, préfet de la MRC Papineau et maire de Thurso et Daniel Bourdon, maire de Mont-Laurier ont indiqué se réjouir de la venue annoncée de trois ministres.

Un vent d’espoir se fait sentir pour les trois élus qui ont joué un rôle pour mobiliser les élus et les acteurs des deux régions dont la population et l’économie sont directement touchées par la crise que subit cette importante industrie , ont-ils écrit dans un communiqué conjoint envoyé lundi après-midi.

On a mobilisé beaucoup d’intervenants dans ce dossier et on a tous travaillé très fort pour identifier des solutions, notamment via la cellule d’intervention sur la vitalité de l’industrie forestière dans les régions de l’Outaouais et des Laurentides, formée par le ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs Pierre Dufour , a écrit Chantal Lamarche.

Rappelons qu'une cellule d'intervention incluant des politiciens de divers ordres de gouvernement et des acteurs du milieu avait été créée en novembre 2019 dans le contexte de l'arrêt des activités de l'usine de pâte de Thurso.

Le gouvernement du Québec avait octroyé une aide financière pouvant aller jusqu'à 5,3 millions de dollars aux entreprises forestières de l'Outaouais et des Laurentides pour traverser la crise qui ébranle l’industrie.

