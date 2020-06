Québec paiera 2 M$ par année pour entretenir l'usine de Thurso, toujours sans acheteur

Selon le ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, qui était présent dans la région mardi pour discuter avec des acteurs de l’industrie, 115 acquéreurs potentiels ont été contactés. Il a par le fait même annoncé que son gouvernement continuera d'injecter un peu plus de 2 millions de dollars par année pour maintenir l’usine en bon état.

Dans le dossier de Fortress, on avait une décision à prendre. On pouvait comme gouvernement dire : "On arrête tout, on ne met plus une cenne là-dedans, on met un gardien de sécurité à la porte, on ne chauffe plus l'hiver, ça ne coûte rien et on passe à autre chose parce que ça ne marche pas" , a raconté le ministre Lacombe en point de presse.

L'option 2, c’était de dire : "On y croit encore, mais il n'y a pas d'acheteur et personne ne veut l’acheter, donc qu'est-ce qu’on fait?" Mathieu Lacombe, ministre responsable de la région de l'Outaouais

L’option 2 [...] c’était de mettre l'argent que ça prend, un peu plus de 2 millions de dollars par année, pour chauffer l'usine et la maintenir dans un bon état pour qu’éventuellement, si quelqu’un cogne à la porte, qu’on soit prêts à dire : "Parfait voici les clefs". C’est l'option qu’on privilégie, on va continuer d’être là , a-t-il ajouté.

Le ministre Lacombe confirme que le gouvernement injectera environ 2 millions de dollars par an pour maintenir l'usine en bon état. Photo : Radio-Canada

Mandat élargi pour la cellule d'intervention

M. Lacombe était accompagné de deux autres ministres, mardi, pour discuter de la crise forestière qui sévit en Outaouais et dans les Laurentides. Son confrère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, était avec lui à Thurso, tandis que le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, a participé aux discussions par vidéoconférence.

Le ministre Lacombe a expliqué que les problèmes d’approvisionnement sont en cause dans l’état actuel de l’industrie, mais aussi la faible demande pour la cellulose, ce qui fait en sorte que les gens ne se bousculent pas pour venir acheter l’usine .

Le ministre Dufour a quant à lui dévoilé que plus de temps sera donné à la cellule d’intervention de la foresterie pour élaborer des solutions à plus long terme pour faire face à la crise dans la région.

On va donner un deuxième mandat à cette cellule de crise pour nous proposer un [...] écosystème forestier qu’on va être capable de mettre en place pour l’Outaouais et les Laurentides en partenariat avec le ministre de l'Économie et de l'Innovation pour arriver à quelque chose d'intéressant pour le futur de l'industrie forestière , a-t-il soutenu.

Selon M. Dufour, il faut une solution à long terme pour que l’industrie soit auto suffisante. Rappelons qu'une cellule d'intervention incluant des politiciens de divers ordres de gouvernement et des acteurs du milieu a été créée en novembre 2019 dans le contexte de l'arrêt des activités de l'usine de pâte de Thurso.

Benoit Lauzon, maire de Thurso. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Le maire de la Ville, Benoit Lauzon, qui a participé aux discussions mardi, s'est dit content de constater la volonté du gouvernement provincial. Il exige toutefois des actions demain, si on veut que l'industrie forestière continue .

Selon lui, l’industrie représente près de 8 000 emplois directs dans la région et plus de 24 000 emplois indirects. Il est d'avis que le gouvernement doit s’attaquer au problème de l’approvisionnement.