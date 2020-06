Après des mois d'attente, les crevettiers prennent la mer

On était censé commencer le 15, 20 mars. Et là, quand la COVID est venue, tout a été arrêté , indique le capitaine du Dominic Francis, Daniel Gionet.

Moi, je suis quand même resté optimiste qu'il allait y avoir un début. Je savais que ça allait être retardé à juin, juillet. Mais il n'est pas trop tard. Nous autres, on a jusqu'à l'année prochaine pour prendre notre quota , affirme un membre de l'équipage, Dominic Gionet.

Le crevettier Dominic Francis est le dernier à prendre la mer à la suite d'un tirage au sort, explique son capitaine, Daniel Gionet. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Les températures estivales ces jours-ci sont plus agréables pour les pêcheurs que celles de mars, mais il y a certains défis à surmonter pour garder la crevette au frais dans ces conditions.

Tu fais ça un peu plus vite. Entre tes voyages, entre tes sorties et entre les déchargements, ça niaise moins au quai , souligne Dominic Gionet.

Pour ralentir la cadence au quai, les crevettiers ne partent pas tous en même temps.

Il y a eu un tirage. Le premier bateau est parti vendredi. Nous, malheureusement, on est les derniers , explique Daniel Gionet.

On pourrait dire que c'est nouveau, surtout un par jour, c'est nouveau. Habituellement, on peut partir à plusieurs. Au mois de mars, on est quatre ou cinq. Le 1er avril, on est sept ou huit bateaux et ça part les sept ou huit bateaux , précise Daniel Gionet.

« Ça va bien aller », estime Dominic Gionet. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Mais l'important pour eux est de savoir qu'ils vont enfin commencer à pêcher.

On n’est pas les seules compagnies qui ont été affectées, donc on va se considérer chanceux et ça va bien aller , conclut Dominic Gionet.

Avec les renseignements d’Alix Villeneuve