Les hélicoptères Cyclone des Forces canadiennes pourraient bientôt recommencer à voler

L'Aviation royale canadienne présente aujourd’hui un plan de remise en service de ses hélicoptères Ch-148 Cyclone après l’écrasement de l’un d’eux en Méditerranée le 29 avril dernier, tuant six membres d’équipage.

Tous les appareils de ce type, dont la majorité sont embarqués sur des frégates de la marine canadienne, étaient cloués au sol depuis l’accident en raison des enquêtes sur les causes de l’écrasement et des inspections techniques de ces appareils ultramodernes acquis récemment par le Canada.

L’hélicoptère ch-148 qui servait sur la frégate NCSM Fredericton rentrait d’une mission le 29 avril dernier en mer ionienne dans la cadre d’une mission de l’OTAN lorsqu’il s’est abîmé en mer au large de la Grèce à quelques kilomètres du navire sur lequel il devait se poser. Les six membres d’équipage qui prenaient place dans l’hélicoptère ont été tués.

Des hauts responsables de l'Aviation royale canadienne, dont le commandant de la 1re division aérienne canadienne, le directeur des équipements aérospatiaux et le responsable de la sécurité des vols doivent présenter les étapes de remise en service des CH-148 qui sont considérés comme des éléments essentiels pour les opérations navales canadiennes.

Selon un rapport préliminaire publié la semaine dernière, les enquêteurs ont révélé que lors de l’accident l’appareil ne réagissait pas comme prévu peu de temps avant de plonger dans la mer. Comme il ne volait pas à haute altitude, l’hélicoptère n’aurait pas pu se redresser à temps avant de heurter l’océan à grande vitesse.

Sans donner davantage de détails sur les causes exactes de l’écrasement, le document précisait que les enquêteurs allaient désormais se concentrer sur le fonctionnement des différents systèmes de l'hélicoptère Cyclone et sur le rôle des facteurs humains dans l'accident.

Selon le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, il pourrait s'écouler un an ou plus avant que les enquêteurs livrent leurs conclusions sur les causes de l’écrasement.

Habituellement, les appareils cloués au sol à la suite d’accident du genre ne peuvent reprendre du service tant et aussi longtemps que les enquêteurs n’ont pas acquis une idée précise de ce qui a causé l’écrasement.

Avec les informations de Murray Brewster