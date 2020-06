Une maison des aînés verra le jour à Fleurimont

Une maison des aînés devrait voir le jour à Fleurimont, dans l’est de la ville de Sherbrooke. La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, sera de passage à Sherbrooke, jeudi, pour l’annoncer, en compagnie de la députée de Saint-François, Geneviève Hébert.

La future maison des aînés devrait s’implanter aux abords de la rue André-Breton, face à la rue King Est, sur le site de la Grande Place de l’Est qui n’a jamais levé , souligne Danielle Berthold, conseillère du district de Desranleau dans l'arrondissement de Fleurimont.

Un changement de zonage est néanmoins nécessaire afin d’agrandir la zone habitation dans la zone qui est actuellement commerciale.

La future maison des aînés devrait s’implanter aux abords de la rue André-Breton, face à la rue King Est, sur le site de la Grande Place de l’Est. Photo : Photo fournie / Ville de Sherbrooke

C’est un endroit exceptionnel pour accueillir une maison des aînés à cette place, puisque juste à côté il y a une maison pour les gens qui souffrent d'Alzheimer qui entrent et qui peuvent même y mourir , souligne Mme Berthold.

Cette dernière croit qu’un projet comme celui-là dynamisera le quartier et l’est de la Ville de Sherbrooke. La maison des aînés, ce sont des gens qui peuvent être accueillis plus loin que possible dans leur existence de vie , poursuit-elle.

Mme Berthold espère que les travaux débuteront au début du mois d’août pour une livraison du projet pour 2021.