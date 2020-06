Sherbrooke serre la vis aux propriétaires de chiens dangereux

Par conséquent, les propriétaires de chiens pesant 20 kilos et plus devront obligatoirement utiliser une laisse d’une longueur maximale de 1,85 mètre et un licou pour promener leur animal.

De plus, comme l’explique la Ville dans un communiqué, un chien peut être déclaré dangereux s’il a mordu ou attaqué une personne en lui causant la mort ou en lui infligeant une blessure grave, ou encore, à la suite d’une évaluation comportementale réalisée par un vétérinaire .

Comme on l’indique, cette évaluation est désormais obligatoire lorsqu’une morsure a causé une lacération de la peau nécessitant une intervention médicale . Elle peut aussi être exigée dès qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique , poursuit la Ville dans son communiqué.

Un chien qui a été déclaré comme étant dangereux devra être euthanasié. Il est possible d’obliger son gardien ou sa gardienne à se départir de tout autre chien et de lui interdire de posséder, d’acquérir, de garder ou d’élever un chien pour une période déterminée , précise-t-on.

En ce qui concerne les chiens qui sont considérés comme étant potentiellement dangereux , ils doivent être vaccinés contre la rage, micropucés et stérilisés. Ils ne peuvent en aucun cas se trouver en présence d’un enfant de moins de 10 ans sans la présence d’une personne adulte.

Ces chiens potentiellement dangereux doivent être muselés en tout temps dans un endroit public et être attachés au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,25 mètre .

La Ville octroie également à la Société protectrice des animaux (SPA) le pouvoir de mener un examen jugé sommaire pour confirmer ou infirmer les motifs raisonnables de croire que le chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique .

Les propriétaires qui ne respectent pas ces règlements s’exposent à des amendes.