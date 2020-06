Le permis d’un foyer de soins de longue durée révoqué

Par le passé, une inspection a révélé des excréments de souris et de la moisissure noire dans la cuisine de l’établissement. 14 personnes qui y vivaient sont décédées.

La décision a été rendue après un examen approfondi et est fondée sur les informations recueillies lors des inspections, des plaintes et des rapports du personnel et du public, a déclaré la directrice des communications Kathryn Chopp de l’ ORMROffice de réglementation des maisons de retraite dans un courriel envoyé à CBC News.

Il s’agit d’une situation dérangeante et extrêmement fâcheuse pour tous les résidents et leurs familles , ajoute-t-elle. Nous travaillons avec la Ville de Hamilton et d'autres organismes communautaires pour aider les résidents à trouver d'autres options de logement.

Le domicile privé propriété de la famille Martino a été évacué le 15 mai. La majorité des résidents ont été transportés à l'hôpital à la suite d'une éclosion de COVID-19 qui a infecté 64 des 66 résidents et 22 membres du personnel.

Les 14 résidents du foyer qui y sont décédés représentent le tiers de tous les décès liés à COVID-19 à Hamilton.

Le registraire a fourni un avis d'intention de révoquer le permis le 4 juin, puis a (...) permis aux propriétaires du foyer de répondre [aux allégations] tel qu’indiqué dans la loi sur les maisons de retraite , selon Mme Chopp.

En vertu de la loi, le titulaire du permis a désormais la possibilité de faire appel de l'ordonnance. En attendant, le foyer Rosslyn Retirement Residence ne peut ramener ses résidents actuels ni en accueillir de nouveaux.

Un soutien financier est également disponible pour les résidents du Rosslyn Retirement Residence par l'intermédiaire du fonds d'urgence de l’ ORMROffice de réglementation des maisons de retraite , selon Mme Chopp.

Des inspections révélatrices

Avant même que le foyer ne soit évacué le 15 mai, les inspections de la santé publique et de l’ ORMROffice de réglementation des maisons de retraite ont révélé des problèmes de prévention et de contrôle des infections et des situations ne négligence. Les inspecteurs ont ordonné au propriétaire du foyer d'apporter des modifications avant de pouvoir rouvrir.

Par exemple, une équipe d’inspecteurs a découvert des excréments de souris et de la moisissure noire dans la cuisine de l’établissement.

Paul Johnson, le directeur du centre des opérations d'urgence de Hamilton a par ailleurs utilisé le mot crise pour décrire ce qui s'est passé entre les murs de ce foyer. Selon lui, les dirigeants du foyer n’avaient aucune véritable compréhension (...) de la prévention et du contrôle des infections et a déclaré qu’il n'y avait tout simplement pas de tests de dépistage d’offerts à ceux qui entraient et sortaient du foyer chaque jour.

La cheffe du NPD de l'Ontario, Andrea Horwath, a décrit le Rosslyn Retirement Residence comme une maison des horreurs, pas un foyer de retraite dans un communiqué publié lundi. Elle a utilisé le mot sordide pour décrire les conditions et a demandé à l’ ORMROffice de réglementation des maisons de retraite de révoquer les permis des sept autres foyers qui sont propriété de la famille Martino.