Mason Graphite songe à construire son usine ailleurs qu'à Baie-Comeau

Après avoir mis son projet de mine au lac Guéret sur pause en avril, la compagnie entame l’étape de transformation du graphite avant d’être en mesure d’en faire elle-même l’extraction.

Dans ce contexte, la compagnie achètera sa matière première ailleurs. Les principaux pays producteurs de graphite sont la Chine, le Brésil et le Mozambique, indique la compagnie. Le graphite arrivera par bateau à Montréal et, pour des besoins logistiques, Mason Graphite pourrait construire son usine dans un emplacement plus stratégique pour limiter le transport.

Une étude est en cours pour déterminer où elle sera construite.

Un broyeur de la compagnie Mason Graphite (archives) Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Mason Graphite assure que le projet de mine est toujours sur la table, mais qu’il est présentement sur pause étant donné que les marchés ne sont pas favorables. En attendant la bonne conjoncture, la compagnie achètera le graphite ailleurs, explique Jean L’Heureux, vice-président exécutif au développement du procédé.

Il va falloir l’acheter ce graphite-là. Pour l’instant c’est un avantage parce que les coûts, les prix d’achat du graphite sur le marché, sont très bas donc ça va être un avantage pour l’entreprise , dit-il.

Quand les prix vont se mettre à augmenter, quand ça va être plus difficile d'en avoir, notre vision, c’est de construire le concentrateur à ce moment-là et de s’approvisionner nous-mêmes pour faire notre deuxième transformation. Jean L'Heureux, vice-président exécutif au développement du procédé

Mason Graphite attend donc une hausse anticipée de la demande pour repartir le projet de mine au lac Guéret. Les équipements majeurs sont arrivés sur place et les permis pour construire les installations de la mine ont presque tous été octroyés.

C’est vraiment un report et non un arrêt, a insisté le vice-président ingénierie, construction et fiabilité de Mason Graphite, Yves Perron.

Initialement, Mason Graphite comptait construire son usine de transformation sur un terrain acheté dans le parc industriel Jean-Noël-Tessier de Baie-Comeau. Malgré l’incertitude d’y construire cette usine à cet endroit, la compagnie ne compte pas vendre ce terrain.

Le graphite qui sera transformé par Mason Graphite servira à la production de batteries dédiées aux voitures électriques.

Mason Graphite présentera sous peu son plan pour les cinq prochaines années. La compagnie a profité de la séance publique qui avait lieu lundi soir en direct sur Facebook pour annoncer également qu’elle changerait son image de marque.