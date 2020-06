« Les dommages sont extraordinaires », dit le maire de Calgary Naheed Nenshi

Le maire de Calgary, Naheed Nenshi, croit que la tempête qui s’est abattue sur la métropole albertaine dans la nuit de samedi à dimanche a probablement endommagé plus de maisons que l'inondation de 2013. Les autorités de Calgary estiment que l’ampleur des dommages pourrait atteindre un milliard de dollars.

Naheed Nenshi a déclaré que la Ville examine son programme de soutien social pour apporter une assistance aux Calgariens touchés par cette situation.

La tempête de ce week-end a martelé sur son passage des carrosseries de voitures, a arracher le revêtement de certaines maisons et fait exploser les fenêtres de d'autres.

Je ne peux même pas décrire ce que nous avons vu. Naheed Nenshi, maire de Calgary

Il note que de nombreux nouveaux arrivants peuvent avoir subi des dommages importants à leur domicile. Il invite les résidents qui ont des compétences en traduction à leur tendre la main afin qu’ils puissent avoir le soutien dont ils auront besoin pour passer au travers du processus de réclamations auprès de leurs assurances.

Il n’y a aucun endroit au monde où je préférerai être qu’ici en cas de catastrophe ,a déclaré M. Nenshi qui se réjouit de la solidarité dont ont fait preuve les Calgariens.

Lundi matin, la majorité des demandes de services d'urgence avaient été traitées, a indiqué le chef de l'Agence de gestion des urgences de Calgary, Tom Sampson.

Selon lui, les routes ont été inondées en raison de la vitesse à laquelle la pluie tombait, ce qui a provoqué des débordements d'étangs.

Des parties de l'autoroute Deerfoot Trail ont notamment été inondées obligeant les pompiers à utiliser des radeaux gonflables pour secourir les personnes bloquées dans leurs voitures.

Le conseiller municipal, George Chahal, s’est dit choqué par l’ampleur des dégâts. Ce n'était pas seulement quelques voitures ou quelques blocs. C'était un problème majeur , observe-t-il.

Inondations, grêlons de la taille d'une balle de tennis et orage ont causé des dégâts importants dans certains quartiers de Calgary. Photo : Saad Taleb/Carolyn Laurin

Tempêtes courantes en Alberta

Deux systèmes de tempêtes ont engendré de fortes pluies et de la grêle dans la région de Calgary et dans une grande partie du sud de l’Alberta. Un de ces systèmes est passé de Taber à Hanna et l’autre de Calgary à Edmonton.

Alysa Pederson, météorologue d'Environnement Canada indique que Calgary a subi le plus gros des dommages, avec des grêlons de six centimètres.

Elle ajoute que les résidents de Duchesse, au nord de Brooks, ont mesuré des grêles pouvant aller jusqu’à neuf centimètres de diamètre.

Des tempêtes comme celle-ci sont courantes en Alberta. Nous avons des orages de grêle de la taille des balles de golf ou plus, chaque année. Alysa Pederson, météorologue d'Environnement Canada

Désastre officiel, selon le NPD

En point de presse lundi, la chef de l'opposition neo-démocrate Rachel Notley a pressé le Parti conservateur de Jason Kenney de fournir un soutien financier aux sinistrés de Calgary.

Nous demandons au gouvernement provincial de déclarer la tempête comme un désastre officiel afin que la Ville de Calgary et sa population puissent avoir accès au programme de secours à la suite d'une catastrophe, a-t-elle dit.

Plutôt, le maire Naheed Nenshi avait lui aussi évoqué cette alternative pour amoindrir les dégâts financiers.

Tom Sampson recommande aux Calgariens de télécharger l'application météo d'environnement Canada pour recevoir rapidement les alertes de tempêtes.

La Ville évalue toujours l'ampleur des dégâts causés par l'eau, mais selon le conseiller municipal George Chahal elle pourrait se chiffrer à de centaines de millions à un milliard de dollars en réclamations.

Pour moi, cela répond absolument aux exigences et aux critères d’une catastrophe naturelle. Ce qui signifie que le programme devrait s’appliquer. Naheed Nenshi, maire de Calgary

Avec les informations de Rachel Ward