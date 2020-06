La communauté fransaskoise réagit au budget saskatchewanais de 2020

Le président de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), Denis Simard, affirme qu’il est toujours en attente de détails en ce qui concerne le financement du Conseil des écoles fransaskoises (CEF)

Il souligne que rien n’est joué pour l’instant puisqu’on ne connaît pas les annonces aujourd’hui. Avant de savoir si c’est un refus ou non, il faut attendre de voir si c’est un projet qui est inclus , dit-il.

En attendant les détails, on va espérer et on va juste assumer qu’il y aura des bonnes nouvelles pour la communauté.

Denis Simard, président, ACF