La famille d’un homme porté disparu dans le lac Winnipeg remercie les équipes de sauvetage

Le bateau dans lequel se trouvait M. Ali, son père Hamsa Ali et d'autres hommes a chaviré samedi au large de Bélair, sur la berge est du lac Winnipeg. Le corps de Hamsa Ali, 73 ans, a été repêché et les autres hommes ont été transportés à l'hôpital, sauf Nour Ali qui n’a toujours pas été retrouvé.

Dans une déclaration, un porte-parole de la famille Ali/Darweesh, Donovan Toews, remercie les chercheurs ainsi que le public : C’est un moment très difficile pour la famille et leur communauté — ils ont demandé à exprimer leur appréciation pour les pensées, les prières et les offres d’aide de chacun, et pour l’aide des membres de la communauté, de la GRC et d’autres autorités locales.

Réfugié syrien

Nour Ali est un réfugié syrien et un militant pour les réfugiés bien connu à Winnipeg. D'après le communiqué, il a quitté la Syrie en 2006, suivi par sa femme Maysoun Darweesh en 2008.

Ils sont passés par la Chine et Macao, avant d’arriver à Winnipeg en 2012 avec leurs deux filles qui ont aujourd'hui 16 et 13 ans. Tous les membres de la famille sont devenus des citoyens canadiens en 2018, selon la déclaration.

Nour Ali a fondé l’organisme Kurdish Initiative for Refugees qui aide les réfugiés de toutes confessions.

Troisième journée de recherches

Une équipe de chercheurs expérimentés bénévoles, le Evelyn Memorial Seach Team, s’est jointe aux efforts de recherche. L’un d’eux, Darryl Contois, dit que les vents forts et les grosses vagues sur l’immense lac causent des difficultés.

Il a emprunté le bateau de son frère pour venir se joindre aux équipes de sauvetage et à la GRC. Il précise avoir entendu parler de la disparition de Nour Ali sur les réseaux sociaux.

L'opération de sauvetage samedi à Bélair. Photo : Radio-Canada / Bartley Kives

C’est un très grand lac, tu ne peux pas juste rentrer et sortir, dit-il. Si tu n’es formé pour aller sur le lac, n’y va pas. M. Contois espère pouvoir aider la famille à tourner la page après ce drame.

Le vent a empêché pour une deuxième journée consécutive la participation des plongeurs de la GRC.

Lundi matin, plusieurs membres de la communauté kurde de Winnipeg étaient encore présents aux abords du lac pour participer aux recherches. Ils arpentaient les rives dans l’espoir de retrouver leur compatriote.

Avec les informations d’Ezra Belotte-Cousineau et de Bartley Kives