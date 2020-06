Rufus Wainwright dévoile deux nouvelles chansons

Rufus Wainwright a interprété les chansons Only the People That Love et Peaceful Afternoon pour la série In My Room du magazine Rolling Stone.

L’artiste affirme au début de sa performance que le confinement a constitué pour lui un moment incroyablement fécond . J’ai écrit plusieurs nouvelles chansons et j’ai amorcé plusieurs projets qui, je l’espère, verront le jour.

La sortie de l’album Unfollow the Rules était prévue le 24 avril dernier, mais a été repoussée en raison de la pandémie de COVID-19.