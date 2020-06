Un circuit local, le dernier scénario pour les Capitales

C’est que la nouvelle ligue Frontier, qui devait naître cette année de la fusion avec la ligue Can-Am, compte douze équipes américaines contre seulement deux équipes canadiennes, les Capitales et les Aigles de Trois-Rivières.

Considérant l’incertitude entourant l’ouverture de la frontière entre le Canada et les États-Unis, le président des Capitales, Michel Laplante, ne voit plus vraiment de scénario où les deux équipes québécoises pourraient joindre la ligue en 2020 comme prévu.

On ne veut pas non plus que toutes les équipes américaines attendent après nous avant de sortir un calendrier. Ils ont déjà des problèmes de leur côté selon l’État dans lequel elles se trouvent , explique-t-il.

Mais Michel Laplante n’est pas encore prêt à faire une croix définitive sur le baseball des Capitales cet été. Un dernier scénario a été élaboré où une deuxième équipe s’installerait pour l’été à Québec et Trois-Rivières.

En attente d’une décision du baseball majeur

Les alignements de ces quatre équipes seraient uniquement composés de joueurs canadiens et pourraient tout de même être très relevés, croit-il. La saison des ligues mineures de baseball sera vraisemblablement annulée même si les joueurs des ligues majeures et les propriétaires réussissent à en venir à une entente dans les prochains jours.

Les nombreux joueurs canadiens évoluant dans le baseball affilié, dont certains dans les calibres AA et AAA, cherchent donc déjà activement une façon de jouer durant les prochains mois.

Michel Laplante, président des Capitales de Québec Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

Est-ce possible pour un joueur affilié d’avoir la permission de son équipe des majeures pour venir ici? C’est surtout ça qui reste à déterminer dans les prochains jours , souligne le président des Capitales.

Tant que le baseball majeur et son association des joueurs n’en viennent pas à une entendre ou une décision d’annuler la saison, toutefois, la patience est encore de mise.

Les spectateurs nécessaires

Or, une saison locale écourtée devrait débuter au plus tard à la mi-juillet, à Québec, ce qui ne laisse pratiquement plus de marge de manoeuvre aux Capitales et aux Aigles. Surtout si un nouveau circuit local doit être assemblé. Sans compter que la présence de spectateurs au stade Canac, principale source de revenus de l'équipe, est essentielle pour que cet ultime scénario soit viable financièrement.

Les Capitales estiment être en mesure d’asseoir plus 900 spectateurs dans le stade Canac tout en respectant les consignes de distanciation physique de la santé publique. Reste à voir maintenant si la direction de la santé publique leur accordera cette permission.

On dirait qu’avec ce qui se passe récemment, le scénario de mettre 900 personnes ou 1000 personnes dans le stade est moins farfelu qu’il ne l’était il y a cinq semaines , mentionne Michel Laplante.

Le dôme du stade Canac sera dégonflé, mercredi. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Le dôme dégonflé au stade Canac

Dans tous les cas, le stade Canac ne sera pas abandonné cet été, conclut ce dernier. Le dôme gonflable qui trônait toujours au centre du terrain a commencé à être démantelé, lundi, et sera dégonflé, mercredi.

Que ce soit le baseball amateur, le baseball d’adultes, la balle-molle, les camps de jour ou les Diamants, c’est sur que le stade va être rempli d’activités.