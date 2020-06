Des changements réclamés dans les corps policiers

Furieux, ce dernier fait valoir que le rôle des policiers est de protéger et servir les citoyens , et non pas de les agresser et les tuer .

Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, abonde dans son sens.

En entrevue au Téléjournal Acadie, il a rappelé que cela fait 50 ans qu’on étudie ces questions .

Il y a eu pas moins de 13 rapports depuis les années 60 , ajoute-t-il.

Ce dernier affirme qu'il est plus que temps de dresser un bilan et de mettre en place des actions concrètes.

Le mot d’ordre au niveau national, c’est qu’on est peut-être rendu au moment où il faut passer à l’action. Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador

Le premier ministre Blaine Higgs a lui aussi mentionné lundi qu'il croyait qu'un trop grand nombre d'enquêtes réalisées ces dernières années n'avaient pas mené à des résultats probants.

Ghislain Picard a évoqué quelques pistes de solution en entrevue, comme le port de caméra corporelle.

Un tel dispositif permettrait d’assurer un sentiment de sécurité chez les membres des communautés autochtones, expose-t-il.

Il ajoute aussi que le retrait du gouvernement Higgs sur le projet de loi 49 est le type d’action qu’on veut voir pour installer la confiance envers la classe politique .

L'importance des experts autochtones

L’ancien ombudsman du Nouveau-Brunswick, Bernard Richard, a fait valoir la fin de semaine dernière la nécessité d’experts autochtones dans les enquêtes indépendantes.

Ghislain Picard ajoute sa voix à la sienne en affirmant que les groupes qui sont racisés doivent être dans le coup, sinon, ça ne marchera pas .

Perry Bellegarde a pour sa part demandé une enquête indépendante d’une tierce partie.

Avec les informations de Karine Godin et de la Presse canadienne