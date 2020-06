La vidéo a été captée lors d'une table ronde virtuelle organisée par l'équipe de M. O'Toole avec des conservateurs sociaux du Québec qui voudraient aider dans la campagne , selon le député conservateur Garnett Genuis.

M. O'Toole leur indique clairement qu'il a l'appui de députés conservateurs sociaux très connus et respectés , dont Garnett. Il promet aussi des votes libres sur les enjeux sociaux, comme le faisait le gouvernement Harper.

Et si vous votez pour Leslyn [Louis] ou Derek [Sloan], j'aimerais recevoir votre deuxième position s'il vous plaît, c'est pour ça que nous faisons cette rencontre ce soir , leur dit-il.

Erin O'Toole aborde aussi dans la vidéo le projet de loi C-8 visant à criminaliser plusieurs aspects des thérapies visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne mineure ou adulte contre son gré.

L'ex-ministre des Anciens Combattants indique qu'il n'a toujours pas pris position sur le dossier, mais qu'il a entendu certaines inquiétudes de la part de ses électeurs.

Il affirme néanmoins que ce serait inapproprié de changer l'approche pour les membres des communautés religieuses .

C'est très important de respecter les droits pour les conversations entre un prêtre et des membres de sa congrégation , dit-il

Les conservateurs sociaux craignent que la définition de thérapie de conversion soit trop large.

Au sujet de l'aide médicale à mourir, il dit qu'il va probablement voter contre une autre fois parce qu'il a encore beaucoup d'incertitude , en tant que catholique et avocat.

Dans la vidéo, le député Garnett Genuis, qui se présente comme un pro-vie , affirme qu'il est très à l'aise avec la candidature de M. O'Toole pour protéger les députés qui partagent son opinion.

La directrice de campagne adjointe d'Erin O'Toole, Mélanie Paradis a indiqué par courriel que son candidat est celui de l'unité.

Nous ne pouvons pas gagner si nous ne sommes pas unis – et cela inclut les conservateurs fiscaux, les Bleus québécois, les conservateurs sociaux, les libertariens, etc. Nous savons que cette course sera serrée et que ça risque de se gagner après plusieurs tours.

Mélanie Paradis, directrice de campagne adjointe d'Erin O'Toole