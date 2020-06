Legault sur la gestion de la pandémie : « Je me sentais un petit peu seul »

On a beau être bien entourés, d’avoir des ministres, d’avoir une équipe, il reste qu’à un moment donné, il faut prendre des décisions et puis on est un peu seul.

C’est par ces mots que François Legault décrit les leçons tirées de ses derniers mois de gestion de crise en tant que premier ministre, lors d’une entrevue de fin de session avec le chef d’antenne du Téléjournal 18 h, Patrice Roy.

Prendre des décisions sept jours par semaine pendant la crise, ça devient lourd, mais ça fait partie de la job , a-t-il ajouté.

Le premier ministre affirme qu’il s’est senti seul notamment une première fois lorsqu’il a dû mettre le Québec sur pause, ordonnant la fermeture de tous les commerces qui n’étaient pas considérés comme des services essentiels. C’était le 23 mars dernier.

Le 9 mars [le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda] a dit qu’il va falloir prendre des mesures [comme] ne pas se donner la main, être prudent dans les regroupements, mais ça a pris quand même une semaine avant qu’il nous dise qu’il va falloir fermer les entreprises , a expliqué M. Legault.

Le [Dr Arruda] était même prêt à prendre deux, trois jours pour le faire, mais, moi, j’ai tout de suite dit [qu’il est question] de vies humaines, c’est aujourd’hui que ça se passe , a-t-il ajouté.

C’est sûr qu’en politique, les gens en communications aiment que tout soit préparé et ils auraient voulu prendre quelques jours [pour déterminer la liste de ce qui resterait ouvert], mais j’ai dit non, c’est aujourd’hui que ça se passe , a-t-il encore insisté.

J’étais peut-être un peu seul de mon camp quand j’ai pris cette décision-là. Les gens disaient [qu’il fallait prendre] quelques jours. François Legault, premier ministre du Québec

À la décision de savoir pourquoi il tenait à mettre l’économie en veilleuse plus rapidement que ce qui lui a été recommandé, il affirme qu’il voulait absolument éviter la propagation du virus et que la seule façon de le faire, c’est que les gens restent chez eux .

Le premier ministre du Québec François Legault a fait le bilan de la session parlementaire avec le chef d'antenne de Radio-Canada Patrice Roy, lundi, à la Place des Arts à Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La deuxième fois que le premier ministre s’est senti seul a été lorsqu’il a annoncé le 27 avril dernier la réouverture des écoles primaires dans les régions, en mai, alors qu’elle a été annulée dans le Grand Montréal.

Quand j’ai décidé de rouvrir les écoles, j’avais à peu près tout le monde, [y compris] l’opposition, qui disait qu’on ne pouvait même pas ouvrir en région. Je me sentais un petit peu seul. François Legault, premier ministre du Québec

Pour François Legault, rouvrir les écoles primaires dans les régions représentait un risque , mais, avec le recul, il estime que c’était la bonne décision à prendre.

J’aurais pu rouvrir les écoles [à Montréal] en juin, mais avec tout ce que cela impliquait, je pense que ça n’aurait pas valu la peine , a-t-il ajouté, affirmant qu’il y aura absolument une rentrée l’automne prochain.

Tous les enfants dans les écoles primaires et secondaires vont retourner à l’école l’année prochaine. François Legault, premier ministre

Il a d’ailleurs salué le très bon travail de son ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, démentant ainsi les rumeurs qui font état d’un possible remaniement touchant ce ministère, entre autres.

C’est complètement faux, parce que Roberge est un excellent ministre de l’Éducation , a-t-il dit. Si [la réouverture] des écoles primaires en région avait mal marché, on l’aurait su. Ça s’est bien passé.

Parmi les autres leçons que le premier ministre du Québec dit avoir tirées de la gestion de la pandémie, on compte la nécessité de régler le problème de personnel dans les CHSLD et les conditions de travail des employés.

Il dit avoir senti la perte de contrôle dans les résidences pour personnes âgées presque dès le début .

On avait chaque jour des rapports sur les décès, et on a vu que les décès étaient très concentrés dans certains CHSLD à Montréal, puis dans Lanaudière et ensuite en Estrie , a-t-il dit.

À l’époque, on avait dit que les visiteurs et employés qui avaient des symptômes doivent rester chez eux, mais on s’est rendu compte après quelques semaines que même les personnes qui n’avaient pas de symptômes pouvaient transmettre le virus , a-t-il ajouté.

Mais quand on s’en est rendu compte, il était trop tard. Les premières semaines, les visiteurs et les employés ont répandu le virus dans des centaines de CHSLD. François Legault, premier ministre

M. Legault a par ailleurs défendu le fait d’avoir donné plus d’attention aux hôpitaux qu’aux CHSLD au début de la crise, rappelant que le principal problème dans les pays les plus touchés était le manque de lits dans les urgences.

On a libéré 7000 lits, donc on était prêts dans les hôpitaux pour prendre [les malades] des CHSLD. On voulait être certains d’accueillir tout le monde dans nos hôpitaux […] Mais ça s’est propagé à une vitesse incroyable. En quelques semaines, on avait des milliers de résidents qui étaient infectés. François Legault

Se voulant rassurant, il affirme toutefois que le Québec sera prêt pour [une éventuelle] deuxième vague . Pour ce faire, François Legault mise sur les 10 000 nouveaux préposés aux bénéficiaires qui sont formés dès cette semaine pour travailler à temps plein à compter de la mi-septembre.

Sur la décision d’interdire les visites des proches aidants dans les résidences pour aînés, M. Legault confie qu’il est cruel de fermer la porte à un proche qui vient nourrir son père ou sa mère . Dès qu’on a pensé que c’était possible de [leur] rouvrir [les portes], on a rouvert , a-t-il soutenu.

Moi j’ai ma mère de 91 ans qui est encore à la maison, et j’imaginais si demain matin [elle] se retrouvait dans un centre comme ça, sans personnel pour la nourrir, lui donner à boire. François Legault

Pas de regrets, donc? Oui, j’ai un gros regret , répond-il. On aurait dû augmenter les salaires [des employés des CHSLD] beaucoup plus et beaucoup plus vite.

Il affirme aussi la nécessité de réformer les résidences et d’en construire de nouvelles, notamment dans le cadre du projet des maisons des aînés.

François Legault assure par ailleurs que le Québec n’a pas connu de pénurie d’équipements de protection destinés aux travailleurs de la santé. C’est faux, on n’a jamais manqué de masques , a-t-il insisté.

Chaque matin je regardais [combien on avait de] masques, de blouses et de gants […] et on n’en a jamais manqué. Mais à un moment donné, on n’en avait même pas pour une semaine. Mais on avait un plan B pour au cas où , a-t-il ajouté.