Deux Canadiennes racontent avoir été violées par Peter Nygard

Deux Canadiennes qui ont décidé de prendre la parole allèguent avoir été violées par le magnat de la mode Peter Nygard. Une enquête du Fifth Estate confirme que des éléments de leurs témoignages concordent avec ceux de leur entourage et de témoins. Peter Nygard nie ces allégations qui n’ont pas été prouvées en cour et les qualifie de mensonges.

En 1993, April Telek, une jeune modèle de Vancouver Nord âgée de 20 ans, se voit proposer de travailler avec Peter Nygard.

Elle est invitée à poser pour une nouvelle ligne de vêtements à Winnipeg. Elle affirme que c’est à cette occasion qu’elle a été séquestrée et violée par l’homme d’affaires.

Elle dit ne pas avoir parlé de l'agression à l’époque parce qu’elle s’est sentie menacée par Nygard. Elle affirme souffrir depuis des décennies de cauchemars et de contrecoups de son expérience.

Je ne peux pas expliquer à quel point c’est entré dans mon esprit , indique-t-elle. Elle dit devoir se tenir debout face à Nygard maintenant que celui-ci fait face à un recours collectif d’une cinquantaine de femmes pour des allégations de viol.

Neuf femmes des Bahamas et une Américaine ont déposé un recours collectif à New York en février contre Peter Nygard, affirmant qu’elles avaient été violées et agressées. Ces allégations remontent jusqu’en 2003, et en incluent une en 2015 impliquant une jeune femme de 14 ans.

Depuis, 47 femmes se sont jointes à ce recours, incluant April Telek.

Elle fait partie des deux Canadiennes qui ont choisi pour la première fois de sortir de leur silence pour des allégations de faits s’étant déroulés sur le sol canadien.

Quand j’ai découvert qu’il y avait ce recours contre lui avec des filles aussi jeunes que ça, j’ai senti un immense sentiment de culpabilité , souligne April Telek.

Elle se demande si en parlant plus tôt, elle n’aurait pas pu empêcher que cela n’arrive à d’autres femmes, filles et enfants .

Par l’entremise de son porte-parole, Peter Nygard a, à plusieurs reprises et de façon vigoureuse , nié avoir violé ou agressé qui que ce soit, en incluant les deux Canadiennes qui se sont entretenues avec CBC. Il précise que ce sont de fausses allégations payées dans le cadre d’une campagne pour le salir.

Les droits de mon client sont piétinés par un train médiatique incontrôlé , indique l’avocat de Peter Nygard, Jay Prober, dans un message envoyé à CBC.

Depuis février, Peter Nygard affirme qu’il est victime d’une campagne menée par son ancien voisin aux Bahamas, le milliardaire new-yorkais Louis Bacon.

Les avocats du couturier ont aussi remis des attestations de deux personnes affirmant que la version des faits d’April Telek ne pouvait être vraie.

Toutefois, ces allégations relancent la question de savoir si Peter Nygard devrait être jugé au Canada. Selon des experts, certaines des allégations tombent sous le coup de la juridiction canadienne, notamment parce que certaines allégations se sont déroulées au Canada et d’autres concernent des mineurs à l’étranger.

Une soirée dans un club à Winnipeg

KC Allan est la deuxième Canadienne à s’exprimer sur le sujet.

Elle a également été modèle professionnel. Originaire de Winnipeg, elle a ensuite vécu à New York puis Los Angeles. Elle vit aujourd’hui à Savannah, en Georgie, où elle dirige son entreprise paysagiste.

Lorsqu’elle a appris l’existence du recours collectif, elle aussi a voulu rejoindre le mouvement.

J’espère que plus de femmes iront de l’avant et raconteront leur histoire en public, dit-elle.

KC Allan se souvient avoir rencontré Peter Nygard dans un club de Winnipeg alors qu'elle avait 17 ans. Photo : Radio-Canada

En 1979, à Winnipeg, elle a 17 ans et vient seulement de finir son secondaire. Elle précise que Peter Nygard, à cette époque, avait déjà une réputation sulfureuse parmi les filles de son âge.

Ses amies et elle le voyaient régulièrement dans des clubs de la capitale manitobaine. Elle précise qu’un soir, il leur a payé des verres, à ses amies et elle. Il aurait eu 38 ans à l'époque.

KC Allan raconte que Peter Nygard lui a proposé de la ramener chez elle ce soir-là et qu’elle a accepté. Elle ajoute que Peter Nygard se serait alors arrêté à son entrepôt de Winnipeg où il avait un appartement.

Je ne me souviens pas de ce qui s’est passé ensuite, sinon qu’il m’a jetée sur le lit et m’y a maintenue en mettant son avant-bras sur ma gorge et en déchirant mes sous-vêtements. KC Allan

Il m’a violée alors que je me débattais autant que je pouvais. Je fais 1 m 80, mais il est fort et avait de la pratique , affirme KC Allan.

Elle précise avoir ensuite dit à quelques amies qu’elle avait vécu une mauvaise expérience, sans toutefois préciser ce qui était arrivé. Elle n’en a pas parlé à ses parents ni à sa famille.

Je n’étais pas prête à mettre toute ma famille dans la tourmente , explique-t-elle.

Plus tard, elle raconte avoir reçu un appel de Peter Nygard chez ses parents. Il aurait demandé si elle avait besoin d’argent pour ses études ou pour une voiture. KC Allan indique lui avoir répondu de garder son argent et avoir profité de l’occasion pour lui dire le fond de sa pensée.

J’avais toute son attention en privé. J’ai crié sur lui tellement longtemps que j’en ai perdu ma voix , souligne-t-elle.

Après cet appel, elle dit être passée à autre chose. Peu de temps après, repérée par une agence, elle est partie s’installer à Manhattan.

Des souvenirs qui hantent toujours April Telek

April Telek a longtemps eu des cauchemars qui la réveillaient la nuit en hurlant.

Ces rêves, dit-elle, lui faisaient revivre les événements de la nuit de son viol en 1993.

J’essayais dans mes rêves de combattre Nygard, mais je perdais toujours , raconte-t-elle.

Elle explique qu’elle avait déjà des liens avec des membres de la famille de Peter Nygard, quand ce dernier l’a contactée en novembre 1993 pour savoir si elle souhaitait venir à Winnipeg pour une nouvelle gamme de vêtements dont il faisait le lancement.

Je trouvais ça excitant et je me disais que ça avait du sens de prendre une Canadienne pour représenter une ligne de vêtements canadienne , se souvient-elle.

April Telek apprend alors qu’elle sera logée dans la suite exécutive de Peter Nygard. Lorsqu’elle arrive à Winnipeg, elle se rend compte qu’il n’y a qu’un appartement lié à l’entrepôt et que l’homme d’affaires comptait également y rester.

April Telek dit regretter de ne pas avoir parlé plus tôt de l'expérience qu'elle a vécue avec Peter Nygard. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

C’est rapidement devenu un jeu du chat et de la souris , indique-t-elle.

Elle ajoute avoir tenté de résoudre la situation par le dialogue dans un premier temps, mais que les événements se sont précipités.

Il s’est exhibé et il voulait que je lui fasse une fellation , précise-t-elle en ajoutant l'avoir supplié de la laisser partir.

April Telek explique que Peter Nygard lui aurait dit ne pas pouvoir courir le risque qu’elle en parle à quelqu’un avant d’avoir une relation sexuelle forcée avec elle.

Je ne voulais pas être tuée. Je ne voulais pas être étranglée. Je ne voulais pas me faire battre. L’alternative, c’était me battre ou rester allongée et attendre que ça passe. April Telek

Elle dit avoir fait ce qu’elle avait à faire. Elle a arrêté de se battre.

C’est vraiment dur pour moi de le dire parce que je ne dirais jamais à ma propre fille de ne pas se battre pour sa vie , explique-t-elle.

April Telek pense avoir été tenue captive pendant deux ou trois jours et avoir été droguée. Elle dit s’être discrètement rendue une nuit dans la salle de bain où se trouvait un téléphone pour appeler une connaissance à Winnipeg, qui était également un proche de la famille de Peter Nygard.

Elle a alors pris son sac, et avec seulement un manteau sur les épaules, elle est sortie par la porte donnant sur l’entrepôt où une clé avait été oubliée dans la serrure. Elle dit avoir convaincu ensuite un garde de sécurité de la laisser partir.

Une querelle de voisinage aux Bahamas

Une enquête de The Fifth Estate confirme que les histoires de viols des deux Canadiennes sont antérieures à la dispute entre Peter Nygard et son voisin des Bahamas.

Le couturier affirme en effet que les accusations font partie d’une campagne de salissage orchestrée par Louis Bacon.

Les deux entrepreneurs et anciens voisins aux Bahamas se sont opposés depuis 2009 dans une dizaine d’actions en justice liées à une dispute de propriété.

En avril, Peter Nygard a déposé une nouvelle plainte contre Louis Bacon, l’accusant d’avoir dépensé des millions de dollars pour porter atteinte à sa réputation.

La plainte modifiée contre Louis Bacon détaille des indemnités à des femmes, un programme privé de protection de témoins soutenant des étrangers illégaux, des paiements et des pressions sur des individus pour faire de faux témoignages et le recours à des criminels pour faire pression sur des femmes ou pour en recruter d’autres afin de faire de faux témoignages contre Peter Nygard , indique dans un message un porte-parole de Peter Nygard.

Toutefois, The Fifth Estate a parlé directement avec neuf femmes qui disent avoir été sexuellement agressées par Peter Nygard. De plus, les entrevues et les documents récoltés par CBC montrent que les cas de KC Allen et April Telek se sont produits plus de dix ans avant la querelle de voisinage aux Bahamas.

Peter Nygard assure être victime d'une campagne de salissage de la part de son ancien voisin aux Bahamas Louis Bacon (photo). Photo : Getty Images / Kathryn Scott Osler/The Denver Post

April Telek dit ainsi avoir fait part de son histoire à une amie en 1994. Plus de deux décennies plus tard, cette dernière, Heather Hanson, dit avoir tout de suite reconnu les faits lorsque la presse a parlé de Canadiennes se joignant au recours collectif.

Je connais bien l’histoire. Ça ne s’oublie pas. [April] m’en a parlé il y a 25 ans et elle n’invente pas cette histoire aujourd’hui , assure-t-elle.

Sa mère dit qu’en 1993, sans nouvelle de sa fille qui était à Winnipeg, elle a contacté la GRC de Vancouver Nord pour signaler sa disparition.

Lorsque April a refait surface, sa mère indique que la GRC a envoyé la police de Winnipeg chez l’amie ou la jeune femme s’était réfugiée.

À son retour à Vancouver, April Telek et sa famille ont rencontré un agent de la GRC. Par peur des répercussions de la part de Peter Nygard, elle a suivi les conseils de sa famille et n’a pas rapporté le viol. Elle a toutefois indiqué à l’officier avoir été tenue captive. L’officier en question a confirmé cette information.

Je pensais qu’April ne disait pas à ses parents tout ce qui s’était passé. Soit elle était embarrassée, soit elle avait peur , se rappelle le sergent David Whalen.

Quant au viol décrit par KC Allen, CBC s’est entretenue avec quatre personnes qui l’ont connue à l’époque.

Tous s’accordent à dire que quelque chose s’était produit et que KC Allen était en colère contre Peter Nygard.

Un d’eux dit avoir pensé qu’il l’avait agressée, un autre se souvient d’avoir entendu KC Allen dire qu’elle avait été fondamentalement agressée sexuellement .

Une cinquième personne se souvient de l’avoir vue quitter le club avec Peter Nygard.

Elle a marché jusqu’à sa voiture, indique Robert Nurgitz. Je me souviens de la voiture, le toit était baissé, c’était une Excalibur. Ils sont partis.

Des allégations réfutées

Au travers de ses avocats, Peter Nygard a apporté des preuves indiquant qu’il n’avait jamais agressé April Telek.

Il l’accuse de vouloir obtenir de l’argent avec ces allégations.

Jay Prober a ainsi donné deux déclarations d’amis d’April Telek, qui sont aussi des proches de Peter Nygard, remettant en question la véracité de certains éléments de l’histoire.

La première vient de la femme qui aurait récupéré April à l’aéroport. Cette dernière dit ne pas avoir été au Canada au moment des faits.

Mes archives personnelles et familiales, comme les bulletins d’école de ma fille ou mes documents d’immigration, montrent que je n’étais pas à Winnipeg en novembre 1993 , indique-t-elle.

Le deuxième témoignage est celui de la personne venue la chercher à l’entrepôt lorsqu’elle est en sortie.

Elle était complètement habillée et détendue. Elle n’a certainement fait aucune mention du fait d’avoir été violée, droguée ou séquestrée, ou d’une quelconque inconduite de Peter Nygard , stipule le document.

Un recours collectif à l'encontre de Peter Nygard allègue des cas d'agression sexuelle dans sa demeure des Bahamas. Photo : Getty Images / Jonathan Becker

Une troisième déclaration indique que l’usine était très active au moment des faits et que Peter Nygard n’y a jamais été seul.

Nous avons des preuves et plusieurs témoignages qu’il aurait été IMPOSSIBLE pour April d’être détenue captive dans nos bureaux de Notre Dame , précise le document.

Toutefois, ces déclarations corroborent certains éléments de la version d’April Telek.

Ainsi, ils indiquent qu’elle a bien été à Winnipeg pour un emploi de modèle, qu’elle s’est trouvée dans l’usine Nygard, que l’entreprise a payé son billet de retour et que la police lui a rendu visite après qu’elle a quitté l’usine.

De son côté April Telek se défend de tout lien avec Louis Bacon ou les Bahamas.

Possibilité de condamnation au Canada

Pour le moment, les autorités canadiennes ont été muettes quant à une possible enquête.

Peter Nygard est un citoyen canadien. Son entreprise est enregistrée au Canada. Avant que son entreprise ne soit mise en administration judiciaire plus tôt cette année, son siège administratif se trouvait à Winnipeg et son siège marketing à Toronto.

Le 25 février 2020, le FBI et le service de police de New York ont fouillé le quartier général de Peter Nygard à New York. Photo : Earl Wilson/The New York Times

Certaines des femmes qui accusent Peter Nygard de viol aux Bahamas auraient été mineures au moment des faits. Selon la loi canadienne, les Canadiens qui agressent sexuellement des mineurs à l’étranger peuvent être poursuivis au pays.

Il n’y a également pas de période de prescription concernant les agressions sexuelles au Canada. Ces Canadiennes pourraient donc encore rapporter leurs agressions à la police.

Cela dépend de la direction que les survivantes veulent suivre. Tant la plainte criminelle que civile leur sont ouverte , indique Deepa Matto, la directrice de la clinique commémorative Barbra Schlifer à Toronto.

Cette clinique offre des conseils et du soutien juridiques aux victimes de violences et d’abus.

The Fifth Estate a d’ailleurs appris que KC Allen avait déclaré son agression à la police.

C’est l’accusation la plus douloureuse, ruineuse, publiquement accablante à faire, dit KC Allen. Il n’y a pas une femme que je connais qui ferait ce genre de déclaration si ça ne lui était pas arrivé. Ça défie la nature humaine à mon avis .

Pour sa part April Telek espère trouver le courage de faire de même.

J’ai une fille de 13 ans et je dois être le meilleur modèle et j’aimerais qu’elle puisse utiliser sa voix. J’ai l’obligation de m’assurer que personne ne soit victime de [Peter Nygard] à nouveau, que son nom, son visage et ses crimes soient connus de tous , conclut-elle.

Avec des informations de Timothy Sawa, Lynette Fortune and Bob McKeown