Évictions commerciales : le NPD demande des modifications importantes au projet de loi

Dans une lettre qu’il a envoyée lundi au leader parlementaire du gouvernement, Paul Calandra, le député néo-démocrate et leader parlementaire de l’opposition officielle, Gilles Bisson, indique avoir eu l’occasion de passer en revue le brouillon du projet de loi du gouvernement .

Une interdiction légiférée des expulsions est attendue depuis longtemps, mais nous croyons que ce projet de loi offre bien moins que ce qui est nécessaire dans la crise actuelle, et bien moins que ce que les petites entreprises et les organisations qui les représentent demandent , écrit-il.

Le député de Timmins, le néo-démocrate Gilles Bisson. Photo : Radio-Canada

M. Bisson souligne notamment que seules les entreprises qui ont accusé des pertes de revenus d’au moins 70 % depuis le début de la crise sanitaire sont éligibles au programme d’aide fédéral. Ce dernier, jusqu’à présent peu populaire, est d’ailleurs qualifié de mal structuré par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.

Dans certains cas, le monde a perdu 68 %, 60 %, 65 % de leurs revenus. Le projet de loi, tel qu’il est écrit, ne donnera pas la possibilité à ces commerçants-là de voir leur expulsions bloquées. Gilles Bisson, leader parlementaire de l’opposition officielle en Ontario

M. Bisson aimerait voir une interdiction complète et efficace des expulsions d’entreprises locataires jusqu’à la sortie de crise.

Il ajoute aussi que le projet de loi devrait être rétroactif à la mi-mars et non au 3 juin, comme le prévoit le brouillon consulté.

Comme on le sait, il y a plusieurs personnes qui n’ont pas de revenu depuis le mois de mars, et on a besoin de les protéger , indique M. Bisson en entrevue à Radio-Canada.

Il y a beaucoup de gens qui sont dans une situation où ils n’ont pas complètement fermé, qui n’ont pas complètement perdu tous leurs revenus, et on a besoin de s’assurer que ces gens-là sont couverts par la loi. Sans ça, on va avoir beaucoup de faillites qu’on n’a pas besoin d’avoir. Gilles Bisson, leader parlementaire du NPD ontarien

Avec l’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial, Ottawa propose de réduire de 75 % les loyers commerciaux de moins de 50 000 $ par mois en payant la moitié du coût. Le propriétaire accepte d’absorber le quart du loyer. Le programme est géré par la Société canadienne d’hypothèques et de logement et c’est le propriétaire qui doit soumettre une demande.

Le 8 juin, le premier ministre ontarien, Doug Ford, avait annoncé qu’il interdirait l'éviction des entreprises locataires, si leur propriétaire refusait d’avoir recours au programme d’aide.

Pour M. Bisson, si le gouvernement faisait fi des deux amendements proposés, le NPD voterait possiblement contre l’adoption du projet de loi, qu’il qualifie de pas mal restrictif .

Par l’entremise d’un porte-parole, M. Calandra indique remercier le NPD pour sa rétroaction et continuer de consulter les autres membres de l’opposition afin de préparer un projet de loi qui honorera l’engagement du premier ministre [Doug Ford] à protéger les petites entreprises menacées d’expulsion .