Groupe d’action contre le racisme : accueil mitigé en Estrie

La création d’un groupe d’action contre le racisme par le gouvernement du Québec ne suscite pas l’engouement de certains groupes de l’Estrie qui luttent contre la discrimination et le racisme. L’Assemblée des premières nations Québec-Labrador déplore la tenue d’une autre consultation alors que les mesures concrètes se font attendre.

On ne peut pas être satisfait, tant qu’il n’y aura rien de concret , a réagi Kerwin St-Jean, l’un des organisateurs de la marche contre le racisme à Sherbrooke qui a réuni des milliers de personnes le 7 juin dernier.

Il accueille cependant positivement cette annonce du gouvernement du Québec, tout en rappelant qu’il est du devoir de tous de lutter contre le racisme. Il y a des élus dans notre ville, dans toutes les villes du Québec, qui peuvent agir, a-t-il souligné. Les gens en pouvoir peuvent faire de quoi pour nous aider L’activiste compte d’ailleurs poursuivre la lutte avec son groupe qui est en réflexion pour continuer la mobilisation.

La directrice générale du Service d’aide aux Néo-Canadiens, Mercedes Orellana, rappelle qu’il y a déjà eu plusieurs rapports sur le racisme. C’est une bonne nouvelle, en autant qu’on aille plus loin que tout ce qui a déjà été fait , a-t-elle déclaré.

Selon Mme Orellana, il y a déjà plusieurs actions qui ont été entreprises au Québec, notamment par des organismes communautaires. Il y a des choses qui sont faites déjà, a-t-elle souligné. Il faut faire connaitre plus les avancées de ce qui a déjà été fait en termes d’action . Elle cite notamment la politique d’accueil et d’intégration des immigrants de la Ville de Sherbrooke.

Des recommandations toujours pas mises en oeuvre par le gouvernement

Le premier ministre, François Legault, a martelé lors de son point de presse qu’il souhaitait que le gouvernement agisse rapidement. Je ne suis pas un grand fan des comités, des groupes, des forums, des tables et tout ce que vous voudrez , a-t-il déclaré. J’ai demandé aux deux coprésidents d’arriver rapidement avec des actions dès l’automne.

Pourtant, les recommandations de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics qui ont été déposées il y a près d’un an n’ont toujours pas été mises en oeuvre par le gouvernement, à l’exception des excuses publiques du premier ministre. Le rapport concluait notamment que les Autochtones sont victimes de discrimination systémique.

L’étape de la priorisation

La ministre responsable des Affaires autochtones, Sylvie d’Amours, a déclaré en point de presse, lundi, que le gouvernement avait essentiellement poursuivi les consultations par l’entremise de cinq rencontres. Pour qu’on puisse travailler ensemble à trouver des avenues pour prioriser les appels à l’action , a-t-elle mentionné.

Le professeur à l’École d’études autochtones de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Brodeur-Girard, qui a travaillé pour la commission d’enquête, se dit déçu par l’attitude du gouvernement. Ce qu’on constate c’est que rien n’a concrètement été fait et là, d’annoncer la création d’un nouveau comité d’étude, c’est décevant. On espère que des actions concrètes vont suivre beaucoup plus rapidement que ce qu’on peut nous annoncer , a-t-il souligné.