Les quincailleries de l’Abitibi-Témiscamingue profitent de la pandémie

L’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction soutient que la pandémie a provoqué des croissances de chiffres d’affaires.

La facture moyenne n’a rien à voir avec le passé , lance d’entrée de jeu Richard Darveau, le président de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT).

Il explique que les centres de rénovation ont néanmoins été surpris par la tournure des derniers mois.

Il y a eu un achalandage incroyable, comme si tout le monde retrouvait les lettres de noblesse du mot cocooning. Richard Darveau, président de l'AQMAT

Sans surprise, il y a eu des pénuries dans plusieurs centres de rénovations. Ce n’est pas que nos quincaillers n’avaient pas la capacité de planifier, mais surtout parce que c’était impossible de prévoir qu’ils demeureraient ouverts, qu’il y aurait beaucoup de monde et que les chantiers repartiraient en plus , énumère-t-il.

À Macamic, au BMR Matériaux Abitibi, depuis le confinement, les ventes globales sont similaires à celles de l’an passé, affirme la copropriétaire Mélanie Boulé, qui s’est dite surprise malgré tout par ses propres chiffres qu’elle qualifie de positifs, surtout en prenant en compte la période de confinement.

Aussitôt que le confinement a commencé, les gens se demandaient quoi faire. Mélanie Boulé, copropriétaire de BMR Matériaux Abitibi

La terre, le bois traité, la teinture, les ensembles extérieurs ont été des produits très demandés au cours des dernières semaines. Quelques items sont d’ailleurs en pénurie chez certains marchands. La terre extérieure, on n’a plus rien présentement. On essaye de se réapprovisionner, mais c’est difficile parce que c’est partout pareil , dit-elle.

Mélanie Boulé soutient que le bois traité a été particulièrement prisé des consommateurs. Tout ce qui a été vendu jusqu’ici ce printemps est l’équivalent de ce qui aurait été vendu dans tout l’été. Il a fallu refaire des commandes de bois traité , confirme-t-elle.