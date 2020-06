Le comité de travail sur le racisme accueilli avec scepticisme dans l’Est-du-Québec

Alors que la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, a indiqué lundi matin que la création de ce groupe était un rendez-vous avec l’Histoire , des chefs autochtones et des intervenants d’organismes d’intégration de la Côte-Nord ne comprennent pas l’inaction du gouvernement Legault. Selon eux, bon nombre de rapports documentent déjà le racisme ambiant et il faut maintenant agir.

Des chefs innus désabusés

Le chef de la communauté innue d’Ekuanitshit, Jean-Charles Piétacho, dit ne plus avoir confiance dans les processus consultatifs comme celui mis en place lundi par le gouvernement. Le chef estime avoir vu trop de commissions et de consultations qui n'ont mené à rien par le passé.

On dirait qu’on est toujours à l’étape zéro. Je ne peux plus donner la chance au coureur. Jean-Charles Piétacho, chef d'Ekuanitshit

Le chef de la communauté innue d'Ekuanitshit, en Minganie, Jean-Charles Piétacho. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Moi, en trente ans, j’en ai entendu des discours de rapprochement, de réconciliation. [...] Il y a des rapports qui dorment sur les tablettes, ce serait bon qu’ils les revisitent parce qu’on va redire la même chose. [...] Je n’ai pas confiance , affirme le chef.

De son côté, le chef de la communauté d’Unamen Shipu, Bryan Mark, est moins tranchant, mais n'est néanmoins pas plus optimiste. Il craint que le nouveau groupe d'action ne fasse que des recommandations qui sont déjà connues et qui ont été tablettées . Il trouve que l’annonce d'aujourd'hui manque de concret.

Une perception partagée par l’Assemblée des Premières nations du Québec-Labrador (APNQL).

Le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard. Photo : Radio-Canada / Anouk Lebel

Proposer une autre consultation m’apparaît pour le moins superflu , a indiqué le chef de l’ APNQLAssemblée des Premières Nations du Québec-Labrador , Ghislain Picard, dans un communiqué. L’organisation politique juge que le gouvernement Legault a suffisamment de propositions concrètes dans les consultations et enquêtes tenues dans le passé pour commencer sa lutte contre le racisme au Québec.

L’ APNQLAssemblée des Premières Nations du Québec-Labrador fait notamment référence au rapport de la Commission Viens déposé au provincial, ainsi qu’au rapport de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) déposé au fédéral.

Le commissaire Jacques Viens a dévoilé en septembre son rapport sur la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics (archives). Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Un organisme communautaire appelle à l’action

Caroline Houle, la directrice de l'organisme Accueil Intégration Bas-Saint-Laurent, qui œuvre à l'accueil des réfugiés dans la région, s'explique mal que le premier ministre nie encore l'existence du racisme systémique dans la province. Selon elle, plusieurs témoignages et rapports confirment l'existence du phénomène au Québec.

C’est un premier pas, mais certainement on a besoin d’action. On a l’impression qu’on revit le même scénario. Là, ça crie beaucoup, alors on crée un comité ou une commission d’enquête. Mais quand le moment arrive où il faut se mettre à l’action, parfois c’est un peu vide , soutient Mme Houle.

Le comité, qui aura pour mandat de produire un plan de lutte au racisme d’ici l’automne, sera coprésidé par la ministre des Relations internationales, Nadine Girault et le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

Il comprendra également la ministre des Affaires autochtones, Sylvie D'Amours, ainsi que deux ex-policiers : le député d’Ungava, Denis Lamothe, et le député de Vachon, Ian Lafrenière.

Leur mandat touchera les secteurs de la justice, de l'éducation, du logement et de l'emploi.

Avec des informations de Nicolas Lachapelle et de Marc-Antoine Mageau