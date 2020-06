Les propriétaires de gîtes en attente de pouvoir rouvrir en ont ras-le-bol

Ce n’est pas la première fois que les gîtes lancent un cri du coeur. Plusieurs propriétaires ne sont plus capables d’assurer les factures de leur site d’hébergement.

Signe d’impatience, certains ont choisi de changer de vocation pour assurer un certain revenu au cours de la période estivale.

C’est le cas des propriétaires du gîte Capitainerie du Passant à Grandes-Piles qui ont décidé de convertir l’endroit en chalet, comme c’est déjà le cas l’hiver, pour accueillir des visiteurs.

Le gouvernement ne nous donne pas d’indication qu’on va pouvoir ouvrir. Pour le moment, il nous dit qu’on n’ouvre pas cet été , se désole Kimberly Nadeau, propriétaire du gîte Capitainerie du Passant.

Le gîte peut ainsi y 10 personnes avec ses quatre chambres et ses salles de bain disponibles.

90 % de notre clientèle, ce sont des Européens. Habituellement, notre saison aurait commencé le 1er mai. Mai, juin, juillet, c’est déjà tout annulé pour l’Europe et je présume que le mois d’août et septembre, ce sera pareil parce que les frontières, on ne sait pas quand elles vont ouvrir.

Kimberly Nadeau, propriétaire du gîte Capitainerie du Passant.