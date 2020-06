Réouverture des restaurants en Outaouais : de nouveaux défis pour les restaurateurs

Afin d'être finalement prêts à accueillir de nouveau leurs clients en salle à manger, les propriétaires de restaurants ont dû investir d'importantes sommes pour installer des séparateurs en plexiglas, acheter des masques et visières de protection, etc.

Le Chelsea Pub accueille sur sa terrasse ses premiers clients depuis 11 h 30, lundi. On est vraiment vraiment heureux en fait de pouvoir accueillir tout le monde aujourd’hui , a lancé la directrice du marketing de l'établissement, Lélia Bâcle-Mainguy.

Il fait super beau et on annonce une très belle semaine. On était prêts, on l’attendait cette journée-là. Lélia Bâcle-Mainguy, directrice du marketing

En entrevue à l’émissionLes matins d’ici, le directeur général du restaurant Piz’za-za et du café Aux 4 jeudis, Alexandre LeBlanc, a indiqué faire tout en notre possible pour amoindrir cette expérience négative envers les clients pour leur offrir notre meilleur sourire caché et notre meilleure nourriture sur l’assiette .

Il estime que la population sera compréhensive quant aux changements du fonctionnement des salles à manger.

Les gens comprennent et suivent l’actualité depuis trois mois, savent que l’expérience ne sera pas à 100 % comme c’était avant Alexandre LeBlanc, directeur général du restaurant Piz’za-za et du café Aux 4 jeudis

Pour s’adapter, M. LeBlanc compte ajouter du personnel afin de minimiser les pas pour les serveurs. Les clients sont invités à rester statiques à leur table le plus souvent possible.

Alexandre Leblanc, directeur général du restaurant Piz'za-za et du café Aux 4 jeudis (archives) Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Comme les restaurateurs doivent réduire la capacité de leurs salles à manger, plusieurs appréhendent un chiffre d’affaires plus bas que les années précédentes.

Ils se réjouissent tout de même de la reprise graduelle de leurs activités, ce qui permettra à leurs employés de mieux s’adapter aux nouvelles règles sanitaires.

Le respect des règles, la clé du succès

Le propriétaire du Boston Pizza du Vieux-Hull, Nader Dormani, croit que le respect des recommandations de la santé publique est la clé afin d’assurer le succès de la relance.

C’est le même constat pour le chef propriétaire du Bistro Alégria, Alex Gomez. C'est sur que c’est un gros challenge, ça va être vraiment différent d’accueillir le monde, mais on va le faire avec beaucoup d’Alégria, ça veut dire de la joie , a-t-il dit.

Tous deux s’inquiètent toutefois de l’absence des fonctionnaires au centre-ville, puisqu’ils constituent une grande partie de la clientèle des restaurants du Vieux-Hull, surtout sur le midi.

Il y a beaucoup d’employés du gouvernement qui ne sont pas au centre-ville encore, ils travaillent de chez eux. Ça, c’est un défi. Graduellement on espère qu’ils reviennent , a constaté M. Dormani.

Ailleurs en Outaouais

Le restaurant la Toquade, à Saint-André-Avellin, accueille quelques clients réguliers depuis tôt lundi matin. Selon l'un des copropriétaires, Yves Cossette, c’est la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) qui permettra à son restaurant de poursuivre ses activités au cours des prochaines semaines.

Le restaurant a fermé ses portes durant les deux premiers mois de la pandémie, avant d’offrir un service de livraison et de plats pour emporter.

La propriétaire d’Ixim Café Bistro, à Wakefield, Isabel Diaz, ignore pour le moment si elle rouvrira sa salle à manger. Comme l’espace est limité, elle privilégie les plats pour emporter depuis la reprise de ses activités, samedi.

Pour moi, c’est possible de ne pas ouvrir [la salle à manger] , dit-elle. Mme Diaz n’est toutefois pas inquiète pour l’avenir de son établissement.

Les clients sont au rendez-vous

Plusieurs clients sont curieux de voir les changements apportés aux salles à manger et terrasses. C’est le cas de George Dionne et de sa femme, qui ont profité de la terrasse du Chelsea Pub, lundi midi.

Moi, ce qui me manquait le plus, c'était d'aller déjeuner dans un restaurant. C’est certain la terrasse, elle me manquait, parce que le beau temps est arrivé , a-t-il dit.

Des clients rencontrés par Radio-Canada ne sont pas dits trop inquiets de retourner dans les salles à manger.

Mais au centre-ville de Gatineau, la construction dans le Vieux-Hull est un défi supplémentaire pour les restaurateurs et les clients qui souhaitent les encourager.

On voulait aller sur la rue Laval. Avec la construction, ça risque malheureusement d’être très difficile pour les entreprises. C’est sûr qu’on voulait encourager, mais on n’a pas pu , a raconté Emmanuelle Beauregard.

Des restaurateurs retardent leur réouverture

Le LALA Bistro, situé dans le secteur de Buckingham, à Gatineau, rouvrira ses portes le 24 juin. La cheffe copropriétaire, Carole Lajeunesse, a pris la décision de retarder la réouverture de sa salle à manger pour être vraiment prêts .

C’est comme l’ouverture du LALA 1994. On recommence en bas de l’échelle. Carole Lajeunesse, cheffe copropriétaire

L'établissement est en période de recrutement. Ce sont donc plusieurs ajustements qui devront être faits d’ici la réouverture.

À capacité réduite, le bistro pourra accueillir une trentaine de personnes. Mais ça n’inquiète pas Mme Lajeunesse, qui reçoit déjà des appels pour des demandes de réservation.

Avec les informations d'Ismaël Sy et Rosalie Sinclair