Bientôt des spectacles à La Petite Boite Noire

Les rassemblements de 50 personnes permis dès le 22 juin feront le bonheur des plus petites salles de spectacles, comme La Petite Boite Noire de Sherbrooke, alors que les plus gros diffuseurs de la région espèrent de meilleures annonces.

Pour Philibert Bélanger, directeur de La Petite Boîte Noire de Sherbrooke, cette annonce du gouvernement signifie un retour des activités plus tôt que prévu. L’organisme à but non lucratif (OBNL) qui peut accueillir jusqu’à 150 personnes dans sa salle de spectacles estime qu’une trentaine de personnes pourront y entrer tout en respectant la distance de 1,5 mètre entre les spectateurs.

Pour le directeur général, il s’agit aussi d’une occasion d’offrir une forme de spectacle hybride. Alors que plusieurs artistes ont tenté la formule des spectacles en ligne, sans toutefois y retrouver le plaisir de ressentir l’énergie d’une foule, Philibert Bélanger envisage de diffuser en ligne les spectacles qui se feront devant la trentaine de spectateurs. Ça fait longtemps que les gens n'ont pas vu de show et pour les bands de jouer devant une caméra sans public… J’ai l’impression qu’il y en a plusieurs qui vont être prêts à se prêter au jeu raconte-t-il.

Philibert Bélanger l’avoue, la formule ne sera pas rentable, mais l'objectif de l’OBNL est d’abord de poursuivre ses activités. Toutefois les frais fixes du local moins élevé que ceux des grandes salles et les cachets remis aux artistes moins dispendieux donnent un coup de pouce à la petite salle de diffusion.

L’idée d’un spectacle, c’est un rassemblement. Faut qu’il ait une communion. Philibert Bélanger, directeur La Petite Boite Noire

Alors que les plus petites salles pourront tirer leur épingle du jeu, les plus grandes salles attendent des annonces de rassemblements plus ambitieux de la part du gouvernement du Québec. C’est vraiment pas une nouvelle de laquelle on peut se réjouir parce qu’on ne peut pas fonctionner avec un nombre aussi restreint de personne dit Suzanne-Marie Landry, directrice générale et artistique du Théâtre Granada. Selon elle, il faudra au moins pouvoir accueillir 300 personnes pour envisager la réouverture de la salle de spectacles. Même si à ce nombre la rentabilité sera difficile à atteindre, il sera alors possible de rappeler des employés au travail.

Toutefois, la salle de spectacles est prête pour l’arrivée du public avec de nouvelles mesures sanitaires. L’aménagement de la salle a été refait en s’assurant que la distance soit respectée. Davantage de soupers-spectacles pourraient être proposés pour maximiser les revenus.

Le Vieux clocher de Magog ne compte pas non plus rouvrir sa salle à un public d’une cinquantaine de personnes. Pour Bernard Caza, propriétaire de la mythique salle, il faudra au moins 200 personnes pour envisager la réouverture. Selon lui, l’annonce pourrait se faire vers la mi-juillet.