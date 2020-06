Explosion des ventes de véhicules

Les affaires sont si bonnes que les cours de certains concessionnaires sont vides. Une situation pour le moins surprenante alors que l’économie a été mise à mal par la pandémie.

Les concessionnaires, on ne s'attendait pas à avoir un beau mois qui nous attendait. On est vraiment contents parce qu’on ne savait pas trop vers quoi on s'en allait , indique le directeur des ventes chez Hyundai du Saguenay, Jimmy Girard.

La cour est vide chez le concessionnaire automobile Hyundai du Saguenay. Photo : Radio-Canada

Tous les employés ont été rappelés au travail et les mesures sanitaires nécessaires ont été mises en place pour éviter la propagation de la COVID-19. Le seul souci, c’est de s’assurer de ne pas manquer de véhicules.

On ne parle pas de pénurie. C'est juste que l'approvisionnement se fait moins efficacement. Donc, ça a créé un peu une inquiétude. Quand on regarde dehors dans les cours, on n’est pas habitués dans ces périodes de l'année de voir 50 ou 60 véhicules. On est habitués d'en avoir 200 en stock , illustre Jimmy Girard.

Véhicules d’occasion

Les véhicules usagés sont eux aussi convoités. Chez HGrégoire Saguenay, les affaires sont florissantes.

Avant la reprise, on était un petit peu anxieux. C'est normal, dans le milieu de l'automobile, il y a des questions de crédit, des questions d'inventaire, ces choses-là. Les gens se sont présentés d'une façon très intéressante. On a eu un mois d'avril à zéro, mais le mois de mai, on a eu des ventes extraordinaires. On a battu des records et la vague continue en juin aussi , soutient l’un des propriétaires de HGrégoire Saguenay, Jean-Philippe Tremblay.

Quelques voitures stationnées dans la cour du concessionnaire automobile HGrégoire. Photo : Radio-Canada

Contrairement aux concessionnaires de véhicules neufs, la salle d’exposition est pleine.

Dans le véhicule d'occasion, c'est différent parce qu'on n’est pas tributaires d'un manufacturier, on les a en stock maintenant. Il y a des pénuries dans le neuf actuellement parce que la fabrication des véhicules a été retardée à cause de la COVID , explique Jean-Philippe Tremblay.

Ainsi, les clients pourraient devoir attendre un peu plus longtemps qu’à l’habitude avant de pouvoir rouler avec leur nouvelle voiture.

D’après le reportage de Marie-Michèle Bourassa