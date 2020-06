Un camp de Hockey Canada sans le moindre coup de patin

En raison de la pandémie, les camps de Hockey Canada ne sont plus ce qu'ils étaient. À défaut de pouvoir chausser les patins, des gardiens de but de l'Ontario ont eu la chance de parfaire leurs apprentissages en ligne avec l'élite canadienne, la semaine dernière.

D'ordinaire, le camp réservé aux gardiens de but du Programme d'excellence prévoit plusieurs séances d'entraînement sur la glace à Calgary, en Alberta. Cette fois, Hockey Canada a surtout misé sur le développement des gardiens de but invités au moyen d'un camp virtuel.

Les Ontariens Brett Brochu, Benjamin Gaudreau et Nolan Lalonde n'ont pas donné le moindre coup de patin en l'espace de quatre jours, du 9 au 12 juin. Ils assurent tous avoir grandement appris, même s'ils avaient quelques appréhensions au départ.

Pour être honnête, je n'avais aucune idée de ce à quoi m'attendre , précise Nolan Lalonde, repêché par les Otters d'Érié lors du plus récent repêchage de la Ligue de hockey junior de l'Ontario (OHL). Cela a été une expérience incroyable, même si c'était à l'ordinateur!

C'était un peu comme retourner à l'école, mais les cours étaient beaucoup plus intéressants , reconnaît Benjamin Gaudreau, de North Bay, qui a gardé les buts pendant 28 matches avec le Sting de Sarnia la saison dernière.

Formés comme des professionnels

Benjamin Gaudreau a pris part au Défi mondial des moins de 17 ans, cette année, avec Équipe Canada. Photo : Matthew Murnaghan/Hockey Canada

Au total, ce sont 23 gardiens de partout au pays, âgés entre 15 et 19 ans, qui ont été invités à prendre part au camp. Six d'entre eux sont de la province de l'Ontario. Le contenu des séances en ligne portait, entre autres, sur le développement ainsi que la performance mentale et physique.

Un des conférenciers a parlé de ce que ça prend pour passer chez les professionnels et de l'aspect de la préparation. J'ai pris beaucoup de notes! Ça va bien me servir parce que je pourrais être repêché l'été prochain , ajoute Benjamin Gaudreau.

On essaie tous de tirer le meilleur parti possible d'une mauvaise situation. Benjamin Gaudreau, gardien de but du Sting de Sarnia

Chaque fois que tu peux apprendre des joueurs professionnels et ceux qui ont sont passés avant toi, tu dois te taire et écouter , résume Brett Brochu, qui a connu une saison exceptionnelle devant le filet des Knights de London.

L'athlète de 17 ans, qui pourrait être repêché dans la Ligue nationale de hockey cet été, a établi un nouveau record pour le plus grand nombre de victoires enregistrées par un gardien de but à sa première saison dans la OHL en 2019-20. Avec 32 victoires, Brochu a surpassé la marque de 31 gains établie par John Vanbiesbrouck en 1980-81.

Un été hors du commun

La fin hâtive de la saison régulière des ligues de hockey en Ontario et l'annulation des séries éliminatoires ont précipité les plans du gardien de but de 16 ans, Nolan Lalonde, cet été. L'invitation au camp virtuel de Hockey Canada lui est venue comme un cadeau du ciel.

Ils nous ont envoyé une petite note pour nous féliciter de notre invitation. Ça venait avec un chandail à manches courtes et un polo de golf à l'effigie de Hockey Canada, note-t-il. J'ai dû porter le t-shirt les trois premiers jours du camp. Il vient de sortir de la laveuse et je vais sûrement le porter encore!

Lalonde, qui a disputé la dernière saison dans les rangs mineurs de la région de Kingston, n'avait jamais eu la chance d'arborer l'unifolié sur son chandail comme athlète. Il en était à sa toute première expérience avec Hockey Canada.

J'ai toujours regardé le Championnat mondial des moins de 20 ans dans le temps des Fêtes, et là, Joel Hofer est venu nous offrir des conseils. C'est lui qui était le gardien de but du Canada en décembre dernier , se rappelle-t-il. Ça devient de plus en plus réel! J'étais complètement captivé.

Comme la plupart de ses homologues qui ont pris part au camp du Programme d'excellence, le jeune gardien de but ignore quand il pourra patiner cet été. Certains arénas privés ont déjà ouvert leurs portes, mais le temps de glace est limité.