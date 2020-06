Blaine Higgs reconnaît l’existence du racisme systémique

Nous devons reconnaître les obstacles que nous rencontrons dans notre province : le racisme systématique semble présent dans notre société, et ce, depuis des générations. Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick

Deux Autochtones sont tombés sous les balles de policiers en moins de 10 jours.

Blaine Higgs prendra part mercredi à une rencontre avec des chefs autochtones.

Plusieurs membres du gouvernement seront présents, dont le ministre des Affaires autochtones, Jake Stewart, le ministre de la Sécurité publique, Carl Urquhart, le ministre de la Justice et procureure générale du Nouveau-Brunswick, Andrea Anderson-Mason, ainsi que la ministre du Développement social, Dorothy Shephard.

Ce sera une occasion importante pour nous tous d’entendre les préoccupations des chefs et voir comment nous devons travailler ensemble , dit Blaine Higgs. Moi aussi, je me pose des questions et je veux des réponses.

Rodney Levi est mort lors d'une intervention policière de la GRC, près de Miramichi au Nouveau-Brunswick Photo : Contribution

Le projet de loi 49 mis de côté

S’il défendait jusqu’à vendredi le projet de la loi 49, le premier ministre du Nouveau-Brunswick a aussi informé lundi qu’il n’irait plus de l’avant avec ce projet, car il a entendu les préoccupations de la population et des partis de l’opposition .

Ce projet devait donner plus de pouvoirs aux policiers.

Il a d’ailleurs précisé que les événements entourant la mort de Rodney Levi ont influencé sa décision.

Les événements qui se sont produits vendredi soir ont changé la donne pour beaucoup de gens, y compris pour moi-même. Le racisme systémique semble faire partie de notre société.

Je pense que l’heure est venue de se concentrer sur la guérison. Il faut cerner ce qui n’a pas bien fonctionné depuis des années. Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick

Blaine Higgs affirme que les conversations avec les chefs autochtones sont sa priorité et que son gouvernement se concentrera sur ce dossier pour le moment.

Une réponse attendue par plusieurs

La fin de semaine dernière, une membre de la communauté micmaque de Metepenagiag, Pauline Young, avait demandé l’appui de M. Higgs. On a besoin de réconfort en ce moment. On a besoin de notre premier ministre, de quelqu’un , avait-elle exprimé.

Plusieurs personnalités autochtones et acteurs politiques ont critiqué le silence du premier ministre après la mort de Chantel Moore et de Rodney Levi.

Des proches de Chantel Moore se sont recueillis devant son cercueil lors de ses funérailles jeudi, à Edmundston. Photo : Radio-Canada

Blaine Higgs a répondu au cri du cœur collectif lundi en point de presse, lorsqu’il a déclaré que la question autochtone était désormais une priorité.

Ouvert à l'idée d'une enquête publique

En entrevue pour l’émission de radio La matinale, le premier ministre de la province a aussi affirmé qu'il était décevant qu’on ait eu le sentiment qu’il a été silencieux parce qu’en fait, j’ai une réunion cette semaine avec tous les chefs dont je ne devais pas faire partie au départ, mais je le suis maintenant à cause des événements des deux dernières semaines , a-t-il dit.

Je veux aller au fond de ces deux incidents. Je ne veux pas tirer de conclusion hâtive. Mais je reconnais le racisme et la discrimination systémique dans notre pays. Et nous devons y faire face. Blaine Higgs en entrevue à l’émission La matinale

Il a aussi indiqué lors de cette entrevue qu’il n'était pas fermé à l’idée d’une enquête publique, mais que beaucoup d’études ont déjà été faites et qu’il aimerait plutôt faire quelque chose changerait réellement les choses .

La rencontre avec les chefs des Premières Nations organisée le mercredi 17 juin permettra une occasion pour ces discussions.

Le premier ministre Higgs ne compte pas s'en tenir à une seule rencontre avec les chefs autochtones.

Il estime au contraire qu'il en faudra plusieurs, afin de trouver des pistes de solution réelles, à long terme.

Avec les informations de l'émission de radio La Matinale, de Michel Corriveau, de Catherine Allard et de Pascale Savoie-Brideau