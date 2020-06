Adolescent attaqué au marteau : la police de Winnipeg arrête un suspect

Selon l’agent de la police de Winnipeg Jay Murray, l’adolescent est toujours dans un état critique. Il a subi des blessures qui seront avec lui toute sa vie , a-t-il indiqué.

C’est le 30 mai dernier, au 500 de l’avenue Selkirk, que l’adolescent a été attaqué. Il souffrait d’importantes blessures à la tête quand les policiers l’ont retrouvé. La victime est toujours à l’hôpital. Les forces de l’ordre pensent qu’il n’a pas cherché à provoquer l’attaque.

Après plusieurs semaines d’enquête, les policiers ont arrêté un suspect le 14 juin, près de la rue Austin et de l’avenue Pritchard. Le suspect de 30 ans avait un couteau et une hachette avec lui. Il fait face à de nombreuses accusations dont celles de voies de fait graves, agression avec une arme et possession d’une arme.

Selon la police, ce dernier et la victime, qui attendaient tous les deux un repas commandé à un restaurant, ne se connaissaient pas. L’agresseur présumé a montré à l'adolescent une arme qu’il avait dans son sac. La victime aurait ensuite pris son plat pour emporter et aurait continué sa route avant d’être frappée à la tête par le marteau.