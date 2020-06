Toujours aucune date pour la réouverture de la frontière labradorienne

Alors que plusieurs députés et maires font pression sur le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador pour assouplir les contrôles à la frontière labradorienne, le premier ministre Dwight Ball n’annonce aucune date pour la levée des restrictions.

À l'heure actuelle, les Québécois ne peuvent franchir la frontière du Labrador que pour des raisons essentielles — une mesure en place depuis des mois pour éviter la propagation de la COVID-19.

Mais la région ne recense aucun nouveau cas depuis des semaines et des députés des deux provinces, ainsi que le premier ministre Ball, se sont rencontrés vendredi matin afin de discuter des prochaines étapes.

En conférence de presse lundi, M. Ball a laissé entendre que les parties se sont bien entendues, mais il a ajouté qu’il souhaite étudier une proposition formelle des élus labradoriens et québécois avant de prendre une décision.

Les changements? Je n’ai pas encore vu ce que les élus vont m’envoyer , a-t-il expliqué.

Ils se sont montrés ouverts

La députée péquiste, Lorraine Richard, l'une des élues dont le premier ministre a rencontré vendredi, indique que les gens de Terre-Neuve-et-Labrador étaient un peu inquiets à ce qu’il y ait un trop grand accès à leur territoire .

C’est sûr qu’il y a, à Fermont, a beaucoup de fly-in/fly-out, ce sont les gens qui viennent travailler et qui proviennent de l’extérieur de Fermont, de différentes régions du Québec, que ce soit de la rive sud, Matane, Rimouski ou de la grande région de Montréal , explique-t-elle.

La députée de Duplessis, Lorraine Richard. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Mais elle ajoute qu’ on est arrivé à leur dire : "Juste pour les résidents de Fermont, avec une preuve de résidence, est-ce que ce serait possible?" Et ils se sont montrés ouverts.

Une preuve de résidence

Jordan Brown, député néo-démocrate pour Labrador-Ouest, indique que les députés et les maires de la région espèrent envoyer leur proposition au gouvernement Ball d’ici la fin de la semaine.

M. Brown indique que selon cette proposition, si vous êtes résident permanent de Fermont, vous seriez capable de traverser la frontière pour des raisons non essentielles. Pour des résidents de Labrador City, vous seriez capable d’aller jusqu'à la mine de Mont-Right et de retourner, sans devoir vous mettre en quarantaine.

Le député néo-démocrate, Jordan Brown, représente la circonscription provinciale de Labrador-Ouest. Photo : La Presse canadienne / Gracieuseté de Jordan Brown

Pour traverser la frontière, les résidents ne pourraient pas avoir de symptômes du virus et devraient déclarer qu’ils n’avaient pas quitté leur communauté depuis 14 jours , ajoute-t-il.

La députée explique que cette dernière condition ne semble pas nécessaire. C’est la 389 donc je peux vous dire que les gens ne sortent pas aller magasiner à Sept-Îles ou à Baie-Comeau de façon régulière , souligne-t-elle en riant.

Mais elle ajoute que s'il y a des choses à racheter par la suite je pense que tout le monde est déjà en mode collaboration et ouverture .

La députée Richard ajoute qu’elle est en discussions avec la ministre des Affaires intergouvernementales, Sonia Lebel, pour que Québec fasse pression sur le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador.

L’autre frontière

À plus de 1000 km au sud-est de Fermont, les résidents de la Côte Sud du Québec ont leurs propres problèmes concernant la frontière labradorienne.

Il y a des services disponibles au Labrador qu’on n’a pas au Québec et vice versa. Des quincailleries, des garages, des services qui ne pas disponibles pour nous , explique la mairesse de Blanc-Sablon, Wanda Beaudoin.

Wanda Beaudoin, mairesse de Blanc-Sablon. Photo : Page Facebook de Wanda Beaudoin

Le dossier il n’avance pas vite , se désole-t-elle. On vit surtout des frustrations ces derniers jours, on dirait que les gens à la frontière sont devenus plus sévères, je ne sais pas si les directives ont changé.

Comme à Fermont et à Labrador City, les liens entre les villages limitrophes sont étroits, indique la mairesse Beaudoin. Elle souhaite que les restrictions ne se traduisent pas en tensions entre Labradoriens et Québécois.

Il y a un écho de frustration parce que le fait que le monde du Labrador peut venir facilement au Québec, mais l’inverse ce n’est pas vrai , souligne-t-elle.

Ça crée de toutes petites tensions en ce moment, et j'ai peur parce qu’on a toujours était de très bons voisins. J’ai peur que ça ait un effet sur le climat entre les communautés.

Avec les informations de Marie Isabelle Rochon