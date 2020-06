Une ruée pour réserver des places sur le traversier de la CTMA provoque une panne

La ligne téléphonique est inaccessible depuis ce matin en raison d'un volume élevé d'appels, alors que la Coopérative avait demandé aux clients de procéder à des réservations au téléphone seulement.

Le système de réservations en ligne est également indisponible en raison du fort achalandage.

On se bouscule au portillon pour avoir accès aux Îles cet été. Ici : l'Île du Havre-Aubert. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Selon la responsable des communications et du marketing à la CTMACoopérative de transport maritime et aérien , Vanessa Loignon, il y a eu 500 appels entre 8 h et 9 h lundi matin.

C’est du jamais vu pour nous. Vanessa Loignon, responsable des communications et du marketing à la CTMA

La direction de la Coopérative a donc décidé d’autoriser les réservations en ligne pour désengorger le système téléphonique. Alors, on a eu près de 700 demandes, ce qui a fait planter notre système , raconte Mme Loignon. Donc on a décidé d’arrêter tout ça pour prendre le temps d'analyser la situation.

La direction espère pouvoir remettre le système en fonction mardi matin, mais n’est pas en mesure de promettre que tout va fonctionner parfaitement.

Dans l’incertitude

Les ratés du système ont fait en sorte que certains clients n'ont pas reçu de confirmation de leur réservation effectuée en ligne, bien que la transaction s'affiche sur leur carte de crédit.

Pour ceux qui ont reçu une confirmation, il n’y a pas de problème , indique Vanessa Loignon.

Quant à ceux qui ont tenté de faire une réservation et dont le paiement est passé sur la carte de crédit, mais qui ont vu un message d’erreur apparaître, on est en train de valider ces transactions-là pour les faire passer dans le système , ajoute-t-elle. Si ça ne fonctionne pas, on va communiquer avec ces gens-là, on ne va pas laisser personne en suspens.

Le Madeleine effectue la traversée entre Souris, à l'Île-du-Prince-Édouard, et Cap-aux-Meules, aux Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

La CTMACoopérative de transport maritime et aérien avait annoncé vendredi que son système de réservations serait remis en service aujourd'hui (lundi) pour les traversées après le 30 juin, après quelques semaines de suspension en raison des contraintes liées à la pandémie de COVID-19 et la limite fixée à 35 000 visiteurs.

Elle avait réussi à libérer une possibilité de 50 réservations par semaine, soit l'équivalent de 140 visiteurs.

Avec les informations d'Isabelle Larose